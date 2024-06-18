Gülşen Bubikoğlu X gündeminde! "Yeşilçam'ın en güzel kadını"

Ah Nerede, Gırgıriye, Alev Alev gibi filmleriyle hafızalara kazınan Gülşen Bubikoğlu, gözlerden uzak olsa da sosyal medyayı aktif kullanan bir isim.

Gözlerden uzak yaşamaya çalışan usta oyuncu zaman zaman yurt dışındaki torunlarıyla zaman zaman da yazlıkta vakit geçiriyor.

Yeşilçam’a damga vuran oyuncu bir süre önce Türk sinema sektörünün "Bay Sinema" lakaplı duayen ismi Türker İnanoğlu'nun ölümüyle yıkıldı.

50 yıllık eşini kaybeden usta isim zor günler geçiriyor. Bubikoğlu son olarak X (Twitter) uygulamasında en çok konuşulan isimler arasında yer aldı.

Gülşen Bubikoğlu'na dair sosyal medyada pek çok yorum yapılırken "Yeşilçam'ın en güzel kadını", "Dünya güzeli", "Yıllara meydan okuyor" yorumları öne çıktı.







