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Gülşen Bubikoğlu yıllara meydan okuyor! Gündem oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2020 09:16 | Son Güncelleme

'Türk sinemasının gelmiş geçmiş en güzel kadını kim' tartışması dün gece yine gündem oldu. Gülşen Bubikoğlu güzelliğiyle twitter’da TT listesine girdi.

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncuları arasında yer alan Gülşen Bubikoğlu yıllara meyden okuyor. Güzelliğiyle bir döneme damga vuran Gülşen Bubikoğlu hala zaman zaman gündemde yer ediyor.

Karantina sürecinde eski Türk filmlerinin yeniden yayınlanmasıyla 'Türk sinemasının gelmiş geçmiş en güzel kadını kim' tartışması yeniden alevlendi. Gülşen Bubikoğlu hayranları tartışmayı çok uzatmadan güzel oyuncuyu Twitter’da gündem yaptı.

Karantina sürecinde sık sık "evde kal" mesajı veren Gülşen Bubikoğlu sosyal medya hesabından doğa fotoğrafları paylaşmayı da ihmal etmiyor.

Türk sinemasının 'altın çağına' damgasını vuran Gülşen Bubikoğlu, uzun süredir kameraların uzağında sakin bir hayat sürüyor.

GÜLŞEN BUBİKOĞLU KİMDİR?

Gülşen Bubikoğlu, 5 Aralık 1954 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Fatih Kız Lisesi'nde eğitimini tamamlayan Gülşen Bubikoğlu, L.C.C. Kültür Merkezi' nde bir yıl lisan, mankenlik ve dans eğitimi aldı. 1973 yılında "SES" sinema dergisinin açmış olduğu yarışma ile sinemayla tanıştı. "Yaban" filmi ile ilk başrolünü oynadı. 1974 yılında Türker İnanoğlu ile evlendi. 1977 yılında kızı, Zeynep İnanoğlu doğdu. Başrolünde oynadığı filmler çok sevilmiş ve büyük gişe başarıları yakalamıştır.

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