MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gülşen'den bir iddialı seçim daha! "Gördüğüm en estetik vücut"

Gülşen'den bir iddialı seçim daha! "Gördüğüm en estetik vücut"

25.01.2022 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülşen'in geçtiğimiz hafta transparan giymesi ve kalça dansı yapması büyük gündem olmuştu. Tepkilerden sonra açıklama yapan Gülşen "Hiçbir sıfatın kölesi değilim. Kimseye ait değilim. Ben kendimim. Kendime aitim" demişti. Gülşen yine muhteşem fiziğini sergileyeceği bir seçimde bulundu. Sütyensiz elbisesiyle dikkat çeken Gülşen'e hayranları beğeni yağdırdı.

Gülşen'den bir iddialı seçim daha! "Gördüğüm en estetik vücut"

Gülşen kelimenin tam anlamıyla ne giyse olay oluyor. Transparan giydikten sonra tepkilerin odağı olan Gülşen "Kadınlara 'anne olma, evlat olma, eş olma', erkeklere 'erkek olma, hükmetme zorunluluğunda olma' aksi taktirde eksik olacağı üzerinden uygulanan tüm tahakkümün nasıl bir cehennem olduğunu ve bu tahakkümün en sonunda erk'lik taşımayanın ya da onun yasalarına uymayanın yaşamdan silinmesini meşrulaştırmaya hizmet etmekte olduğunu ne olur görelim artık hep birlikte. Bir insanın yaşam hakkı, yaşam tercihleri bir başkası tarafından belirlenemez. Bir cins ya da insan bir diğerinden üstün olamaz" diyerek yanıt vermişti.

2

Gülşen son olarak İstanbul'da sahne aldı. Sahneye uzun yırtmaç detaylı ve göğüslerinden iple bağlanan bir elbiseyle çıkan Gülşen sütyen tercih etmedi. İddialı seçimiyle verdiği pozları paylaşan şarkıcı "Söz verdik o akşam birbirimize. Tekrar kavuşacağız. Sizi çok seviyorum" dedi.

5

Gülşen'in iddialı seçimine hayranları beğeni yağdırdı. Hayranları Gülşen'e "Gördüğüm en estetik vücut" yanıtını verdi.

Ekran Alıntısı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aşk iddiasına olay yorum! "Seks partilerinden..."Aşk iddiasına olay yorum! "Seks partilerinden..."
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Kadir Gecesi'ni seçtiler! Hayırlı olacağını düşünmüşlerKadir Gecesi'ni seçtiler! Hayırlı olacağını düşünmüşler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da kâbus gibi gece! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

İstanbul'da kâbus gibi gece! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

İğrenç görüntüler! Her şeyi çocukların gözü önünde yapıp sosyal medyadan yayınladılar

İğrenç görüntüler! Her şeyi çocukların gözü önünde yapıp sosyal medyadan yayınladılar

TEM Otoyolu'nda mahsur kalan Şafak Sezer'den yardım çağrısı

TEM Otoyolu'nda mahsur kalan Şafak Sezer'den yardım çağrısı

İmamoğlu AKOM'da açıkladı! İstanbul'da kar kalınlığı 85 cm'ye ulaştı

İmamoğlu AKOM'da açıkladı! İstanbul'da kar kalınlığı 85 cm'ye ulaştı

Vali Yerlikaya'dan 'tam gün idari izin' açıklaması

Vali Yerlikaya'dan 'tam gün idari izin' açıklaması

Survivor All Star'da Adem, Aycan ve Sema neden yok?

Survivor All Star'da Adem, Aycan ve Sema neden yok?

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Süper minisiyle frikik verip...

Süper minisiyle frikik verip...

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Elektrik faturasını paylaştı! "Çalışma odam soğuk..."

Elektrik faturasını paylaştı! "Çalışma odam soğuk..."

O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu!

O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.