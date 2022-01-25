Gülşen'den bir iddialı seçim daha! "Gördüğüm en estetik vücut"

Gülşen kelimenin tam anlamıyla ne giyse olay oluyor. Transparan giydikten sonra tepkilerin odağı olan Gülşen "Kadınlara 'anne olma, evlat olma, eş olma', erkeklere 'erkek olma, hükmetme zorunluluğunda olma' aksi taktirde eksik olacağı üzerinden uygulanan tüm tahakkümün nasıl bir cehennem olduğunu ve bu tahakkümün en sonunda erk'lik taşımayanın ya da onun yasalarına uymayanın yaşamdan silinmesini meşrulaştırmaya hizmet etmekte olduğunu ne olur görelim artık hep birlikte. Bir insanın yaşam hakkı, yaşam tercihleri bir başkası tarafından belirlenemez. Bir cins ya da insan bir diğerinden üstün olamaz" diyerek yanıt vermişti.

Gülşen son olarak İstanbul'da sahne aldı. Sahneye uzun yırtmaç detaylı ve göğüslerinden iple bağlanan bir elbiseyle çıkan Gülşen sütyen tercih etmedi. İddialı seçimiyle verdiği pozları paylaşan şarkıcı "Söz verdik o akşam birbirimize. Tekrar kavuşacağız. Sizi çok seviyorum" dedi.

Gülşen'in iddialı seçimine hayranları beğeni yağdırdı. Hayranları Gülşen'e "Gördüğüm en estetik vücut" yanıtını verdi.



