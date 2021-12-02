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Gülşen’den çarpıcı ayna pozu

02.12.2021 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen şarkıcı ve şarkı sözü yazarı Gülşen, son aylarda sahnede tercih cesur kıyafetlerle gündeme geliyor. Tarzıyla hayranlarından tam puan alan Gülşen, bu sefer siyah beyaz ayna pozuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Gülşen’den çarpıcı ayna pozu

Gülşen, konserlerinde giydiği cesur kıyafetleriyle sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Ozan Çolakoğlu ile mutlu bir evliliği olan Gülşen, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Son dönemde sahne kostümleri ve giyim tarzıyla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı, bu kez Instagram üzerinden yayınladığı kare ile gündem oldu.

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Instagram hesabında 1.6 milyon takipçisi bulunan Gülşen, boğazlı kazağı, içi kürklü montuyla çektiği ayna pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. 45 yaşındaki ünlü şarkıcının paylaşımı, büyük ilgi gördü.

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