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Gülşen'den ses getirecek karar! 50 konserini iptal etti

14.09.2022 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Gülşen'in İmam Hatiplilere yönelik sözleri sonrası tutuklanması, Türkiye gündemine günlerce konuşuldu. Ev hapsi kararının da kaldırılmasıyla ilk konserinin ne zaman vereceği merak edilen Gülşen'den dikkat çeken bir karar geldi. Ünlü şarkıcının menajeri Gülşen'in yılbaşına kadar 50 konserini iptal ettiğini duyurdu.

Gülşen'den ses getirecek karar! 50 konserini iptal etti

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden Gülşen'in yılbaşına kadar olan 50 konserini iptal ettiği bildirildi. DHA muhabirine açıklama yapan menajeri Haluk Şentürk, bir süre dinlenme kararı alan Gülşen'nin yılbaşına kadar planlanan 50 konserini iptal ettiğini söyledi.

Gülşen'in Avukatı Emek Emre de konseri iptallerinin hukuki bir yönünün bulunmadığını, kararın tamamen Gülşen'in inisiyatifinde olduğunu belirtti.

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GÜLŞEN DAVASININ GEÇMİŞİ

Gülşen Çolakoğlu, 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de bir konser sırasında, "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklindeki beyanda bulunmuştu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 24 Ağustos 2022 gecesi şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldığı ve polis tarafından hazır edilmesi talimatı verildiği açıklandı. Bunun üzerine şarkıcı, 25 Ağustos'ta polis tarafından gözaltına alınarak İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı tarafından ifadesi alınan Çolakoğlu, tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Çolakoğlu'nun Nöbetçi İstanbul 2. Sulh Hakimliği'nce tutuklanmasına karar verildi.

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Gülşen Çolakoğlu ifadesinde, "Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Yaşanan olayı zamansız bir yerde gerçekleşmesi talihsizliktir. Memleketimin bütünlüğünü, din, dil, ırk hiçbir şekilde kategorize etmeden ülkenin bütünlüğünü, ve refahını görmek için mücadele ediyorum. En yakın arkadaşımla yaptığım esprinin insanları kışkırtıcı bir şekilde yorumlanmasını kabul etmiyorum. Şakalaşmanın herhangi bir gruba yönelik nefret içerikli olarak algılanması beni çok üzmüştür. Suç işleme kastım yoktur" demişti.

Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre tarafından 26 Ağustos'ta üst mahkemeye gönderilmek üzere tutukluluğun kaldırılması talebiyle itiraz dilekçesi sunulmuştu. Talebi değerlendiren İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi de 29 Ağustos'ta "dosya kapsamındaki tüm delillerin toplanmış, şüphelinin kaçma ve delilleri karartma şüphesinin bulunmayışı, bakmakla mükellef olduğu yaşı küçük çocuğu bulunması" gerekçeleriyle Gülşen Çolakoğlu'nun tahliyesine ve konutu terk etmemek şartıyla adli kontrol altına alınmasına karar vermişti. Daha sonra avukatın talebini değerlendiren İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi, Çolakoğlu hakkındaki "konutu terk etmeme" şartını içeren adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi.

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Gülşen konser e-belge söyledi
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