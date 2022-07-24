Gülşen'e şok! Konseri kaymakamlık tarafından iptal edildi

Sahne kıyafetleriyle magazin gündemine sık sık gelen Gülşen son dakika gelen iptal haberiyle şoke oldu. Gülşen'in konseri son anda iddialara göre Şile Kaymakamlığı tarafından iptal edildi.

Konser organizatörü de sosyal medyada bir açıklama yaparak konserin iptal edildiğini duyurdu.

"KONSER TARİHİ DAHA SONRA İLAN EDİLECEK"

İşletme tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"23.07.2022 tarihinde saat 22:00 yapılmasını planladığımız Gülşen konseri Şile Kaymakamlığımız tarafından izin verilmeyip 22.07.2022 tarihinde iptal edilmiştir. Konser tarihi daha sonra siz kıymetli misafirlerimize ilan edilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

MELEK MOSSO GÜNDEM OLMUŞTU!

Şarkıcı Melek Mosso'nun Uluslararası Isparta Gül Festivali kapsamında vereceği konser iptal edilmişti. Konserin Melek Mosso'nun sahnedeki giyim tarzı nedeniyle iptal edildiği iddiası sosyal medyada tepki çekmişti. (SnobMagazin)

