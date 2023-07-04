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Gülşen göğüslerini kurdeleyle kapattı! Sahne tarzı yine olay oldu

04.07.2023 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahne tarzı ve açıklamaları ile gündemden düşmeyen Gülşen dün akşam Bodrum'da sevenleriyle buluştu. Kırmızı saçlarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcının sahne kostümü yine olay oldu. Uzun bir etek giyen Gülşen, üzerine kurdele şeklinde büstiyer giymeyi tercih etti. Ünlü popçunun pembe tarzı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Gülşen göğüslerini kurdeleyle kapattı! Sahne tarzı yine olay oldu

İmam hatiplilerle ilgili sözlerinden dolayı geçtiğimiz sene hapis yatan ve tahliye olduktan sonra yurt dışındaki oğlunun yanında yaşamaya başlayan Gülşen, konserlerine devam ediyor. Dün akşam Bodrum'da sevenleri ile buluşan Gülşen sahne tarzıyla yine gündem oldu.

İddialı ve cesur seçimleriyle adından sıkça söz ettiren ünlü popçu bu defa kurdele şeklindeki pembe sütyen tarzı büstiyeri ve düşük bel uzun pembe eteğiyle çok konuşuldu.

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Gülşen'in pembe tarzı sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar Gülşen'in tarzını beğenirken, bazı kullanıcılar ise çok açık buldular. Sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', 'Açıldıkça açıldın' gibi yorumlar yapıldı.

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Her kostümüyle olay olan ünlü isim kusursuz fiziğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Son olarak tamamen transparan kıyafetiyle gündem olan Gülşen'in transpran tarzıyla çok beğenilmişti.

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Gülşen Bayraktar ya da sahne adıyla Gülşen, 24 Mayıs 1976 doğumludur. Fatih, İstanbul sınırlarında yer alan Çapa'da Ordulu bir ailenin üçüncü ve son çocuğu olarak dünyaya geldi.

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Babası Arslan Bayraktar makine mühendisiyken annesi Nimet Bayraktar ev hanımıdır.

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Şehremini Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Türk Müziği Nazariyatı bölümüne başladı.

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Üniversite eğitimiyle eş zamanlı olarak İstanbul'daki çeşitli gece kulübü ve barlarda sahne aldı ancak hem okulu hem işi bir arada yürütemeyerek birinci yılından sonra okulu bıraktı.

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Üniversiteyi bıraktıktan sonra Türk halk müziği dersleri aldı, üç ay Çelik ve Bendeniz'e geri vokallik yaptı.

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1995'te Ataköy'de bir barda sahnedeyken albüm yapımcısı Serap Turgay tarafından beğenilerek Özkan Turgay ile tanıştırıldı ve albüm teklifi aldı. Böylece 1996 yılında ilk albümü “Be Adam” piyasaya çıktı. 1999 yılında “Erkeksen” adlı albümünü yayınladı.

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Gülşen ünlü şarkıcı

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