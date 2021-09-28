Gülşen iddialı sahne kıyafetiyle dikkat çekti!

Ünlü şarkıcı Gülşen geçtiğimiz aylarda bir konserinde giydiği transparan sahne kıyafetiyle magazin gündemine oturmuştu. Gülşen gelen eleştirelere yanıt vererek "Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim" demişti.

Gülşen, önceki akşam İstanbul'da bir mekanda sahne aldı.

Gülşen iddialı sahne tarzıyla dikkat çekti.

Konserinden fotoğraflar paylaşan 45 yaşındaki şarkıcının kıyafet seçimi yine çok konuşuldu.



Gülşen'in konser paylaşımına on binlerce beğeni geldi.





