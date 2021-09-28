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Gülşen iddialı sahne kıyafetiyle dikkat çekti!

28.09.2021 00:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sesi kadar her zaman iddialı ve cesur kıyafetleri ile de dikkat çeken ünlü şarkıcı Gülşen sahne tarzıyla sosyal medyayı bir kez daha salladı. Göğüs dekolteli bir kıyafet tercih eden Gülşen, konserinden fotoğrafları da Instagram paylaştı.

Gülşen iddialı sahne kıyafetiyle dikkat çekti!

Ünlü şarkıcı Gülşen geçtiğimiz aylarda bir konserinde giydiği transparan sahne kıyafetiyle magazin gündemine oturmuştu. Gülşen gelen eleştirelere yanıt vererek "Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim" demişti.

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Gülşen, önceki akşam İstanbul'da bir mekanda sahne aldı.

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Gülşen iddialı sahne tarzıyla dikkat çekti.

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Gülşen'den kıyafet yanıtı: Kendi istediğim gibi davranıyorum!Gülşen'den kıyafet yanıtı: Kendi istediğim gibi davranıyorum!

Konserinden fotoğraflar paylaşan 45 yaşındaki şarkıcının kıyafet seçimi yine çok konuşuldu.

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Gülşen'in konser paylaşımına on binlerce beğeni geldi.

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