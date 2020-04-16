Pek çok ünlü isim gibi sosyal medya hesabından mutfak hünerlerini sergileyen şarkıcı Gülşen, karantina günlerini en verimli şekilde değerlendirmeye çalışıyor.

Oğlu Azur’la bu süre zarfında daha yakından ilgilenme fırsatı bulan Gülşen, karantinadaki meslektaşlarından farklı olarak üretimi devam ettirdiğini yaptığı paylaşımla gösterdi.

Instagram hesabının hikaye kısmından bir fotoğraf paylaşan Gülşen, bu karenin üzerine “Yeni bir şarkıya başlamış bulunuyorum” notunu düştü.

Gülşen'in cesur ev hali ise şarkı haberinin önüne geçti.

