MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gülşen'in cesur ev hali

Gülşen'in cesur ev hali

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2020 09:36 | Son Güncelleme

Şarkıcı Gülşen, sosyal medya hesabından karantina günlerine dair paylaşımlarda bulunuyor. Başarılı isim son olarak yeni bir şarkı üzerinde çalıştığını duyurdu.

Gülşen'in cesur ev hali

Pek çok ünlü isim gibi sosyal medya hesabından mutfak hünerlerini sergileyen şarkıcı Gülşen, karantina günlerini en verimli şekilde değerlendirmeye çalışıyor.

Oğlu Azur’la bu süre zarfında daha yakından ilgilenme fırsatı bulan Gülşen, karantinadaki meslektaşlarından farklı olarak üretimi devam ettirdiğini yaptığı paylaşımla gösterdi.

gulsen-instagram

Instagram hesabının hikaye kısmından bir fotoğraf paylaşan Gülşen, bu karenin üzerine “Yeni bir şarkıya başlamış bulunuyorum” notunu düştü.

Gülşen'in cesur ev hali ise şarkı haberinin önüne geçti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kraliçe'nin her broşunun bir anlamı var Kraliçe'nin her broşunun bir anlamı var
Zuhal Topal gözyaşlarına boğuldu!Zuhal Topal gözyaşlarına boğuldu!
'Acemi Cadı'nın Cenk'i bambaşka biri oldu!'Acemi Cadı'nın Cenk'i bambaşka biri oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gülşen'in cesur ev hali, gülşen, gülşen instagram,

En Çok Okunan Haberler

Alaattin Çakıcı tahliye oldu

Alaattin Çakıcı tahliye oldu

Seda Sayan'dan servet değerinde yatırım

Seda Sayan'dan servet değerinde yatırım

Bakan Pakdemirli: Sokağa çıkma yasağından muaf tutulacaklar

Bakan Pakdemirli: Sokağa çıkma yasağından muaf tutulacaklar

Trump'tan koronavirüs açıklaması: Zirve noktasını geçtik

Trump'tan koronavirüs açıklaması: Zirve noktasını geçtik

Nusret'ten hayranlarına büyük jest! Tam 25 bin kişiye...

Nusret'ten hayranlarına büyük jest! Tam 25 bin kişiye...

İstanbul'da eczane çalışma saatlerine yeni düzenleme

İstanbul'da eczane çalışma saatlerine yeni düzenleme

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Eski aşkları ünlü isimler çıktı!

Eski aşkları ünlü isimler çıktı!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Survivor yarışmacıları göz kamaştırdı!

Survivor yarışmacıları göz kamaştırdı!

Sevgilisinin evinde!.. İşte o kare

Sevgilisinin evinde!.. İşte o kare

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cardi B uzun tırnaklarıyla mango kesti! 'İnsanların popomu...'

Canlı yayında yaptığıyla şoke etti! 'İnsanların popomu...'

Koronavirüs olan Esra Balamir: Yeniden test yapıldı

Koronavirüstü! 'Geçip geçmediğini bilmiyorum'

Survivor Berkan sosyal medyayı salladı! İşte büyük aşkı!

Sosyal medyayı salladı! İşte büyük aşkı!

Sharon Stone'dan bomba itiraf: Çöpçatanlık sitesinde...

Bomba itiraf: Çöpçatanlık sitesinde...

Aleyna Tilki: Keşke arkadaş satılan bir yer olsa!

Tepki çeken sözler! 'Arkadaş satılan...'

Zuhal Topal gözyaşlarına boğuldu: Sağlık çalışanlarına minnet borçluyuz

Zuhal Topal gözyaşlarına boğuldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.