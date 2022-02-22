Gülşen'in yeni projesi çok konuşulacak! Bu sefer herkesi ters köşeye yatırdı

Sevilen şarkıları, performansları ve yürek hoplatan sahne kostümleriyle Gülşen, gündemde uzun süre kalmayı başaran isimlerden biri. Gülşen bu sefer herkese ters köşe yaptı. Şarkıcı yeni projesiyle hayranlarının ve sevenlerinin beğenisini bir kez daha kazanmayı başardı.

Gülşen Bergen'in şarkılarını müzik dünyasının önemli isimlerinin yorumladığı saygı albümüne dahil oldu. Gülşen, albümde Bergen'in sevilen "Sen Affetsen Ben Affetmem" şarkısını yorumladı.

Gülşen, geçtiğimiz günlerde Bergen'in en sevilen şarkılarından biri olan "Sen Affetsen Ben Affetmem" şarkısı için stüdyoya girdi. "Sen Affetsen Ben Affetmem" şarkısının düzenlemesini eşi Ozan Çolakoğlu üstlendi.

Bergen filmi için geri sayım başladı. Filmin başrolünde Farah Zeynep Abdullah yer alıyor. Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı Bergen karakterini öldüren eski eşini yani Halis Serbest'i başarılı oyuncu Erdal Beşikçioğlu canlandırıyor. Bergen 4 Mart'ta sinemalarda olacak.



