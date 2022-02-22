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Gülşen'in yeni projesi çok konuşulacak! Bu sefer herkesi ters köşeye yatırdı

22.02.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülşen son zamanlarda performansları ve sahnede tercih ettiği kostümlerle adından sıkça söz ettiriyor. Gündemde kalmayı başaran şarkıcı, bu sefer herkesi şaşırtacak bir projeyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Gülşen'in yeni projesini duyanlar bir hayli şaşırdı. İşte şarkıcı Gülşen'in çok konuşulacak yeni projesi!

Gülşen'in yeni projesi çok konuşulacak! Bu sefer herkesi ters köşeye yatırdı

Sevilen şarkıları, performansları ve yürek hoplatan sahne kostümleriyle Gülşen, gündemde uzun süre kalmayı başaran isimlerden biri. Gülşen bu sefer herkese ters köşe yaptı. Şarkıcı yeni projesiyle hayranlarının ve sevenlerinin beğenisini bir kez daha kazanmayı başardı.

Gülşen'in yeni projesi çok konuşulacak! Bu sefer herkesi ters köşeye yatırdı

Gülşen Bergen'in şarkılarını müzik dünyasının önemli isimlerinin yorumladığı saygı albümüne dahil oldu. Gülşen, albümde Bergen'in sevilen "Sen Affetsen Ben Affetmem" şarkısını yorumladı.

Gülşen'in yeni projesi çok konuşulacak! Bu sefer herkesi ters köşeye yatırdı

Gülşen, geçtiğimiz günlerde Bergen'in en sevilen şarkılarından biri olan "Sen Affetsen Ben Affetmem" şarkısı için stüdyoya girdi. "Sen Affetsen Ben Affetmem" şarkısının düzenlemesini eşi Ozan Çolakoğlu üstlendi.

Bergen filmi için geri sayım başladı. Filmin başrolünde Farah Zeynep Abdullah yer alıyor. Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı Bergen karakterini öldüren eski eşini yani Halis Serbest'i başarılı oyuncu Erdal Beşikçioğlu canlandırıyor. Bergen 4 Mart'ta sinemalarda olacak.

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