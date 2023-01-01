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Gülşen İzmir'i salladı! "Hepimizin ihtiyacı olan şey barış ve harika bir yıl"

01.01.2023 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tutuklandıktan sonra ilk kez halk konseri veren Gülşen'i İzmir'de büyük ilgi gördü. Şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan ünlü şarkıcının konser sonunda verdiği mesaj dikkat çekti.

Gülşen İzmir'i salladı! "Hepimizin ihtiyacı olan şey barış ve harika bir yıl"

İzmirliler 2023 yılına Gündoğdu Meydanı'nda Gülşen ile "merhaba" dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sahneye çıkarak Gülşen'e zeytin fidanı armağan etti.

"Muhteşem bir akşam, muhteşemsin İzmir" diyerek sözlerine başlayan Başkan Tunç Soyer, "Gülşen hepimizin içini ısıttın, 4,5 ay sonra ilk konserine İzmir'de ev sahipliği yapmaktan çok mutluyuz. İyi ki geldin, iyi ki varsın. Bu zeytin fidanı İzmir'in hoşgörüsünün, ölümsüz dostluğumuzun simgesi olsun. Diliyorum İzmir'e yerleştiğin zaman evinin bahçesine dikeceksin" dedi.

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"HEPİMİZİN İHTİYACI OLAN ŞEY BARIŞ"

Zeytin fidanı için teşekkür eden Gülşen ise "Her İzmir konserinde bunu dile getiriyorum, İzmirli olmayı. Bir gün ben İzmir'de yaşıyor olacağım. Bunu biliyorum ve hissediyorum. Bunu söylüyorum, hissediyorum, çağırıyorum hayatıma. Şu an burada olmak bile, İzmir'i düşünmek bile benim içimi açıyor. Bu zeytin ağacı ile ülkemiz için, tüm dünya için, ailelerimiz ve tüm insanlarımız için barış yılı olsun. Hepimizin ihtiyacı olan şey barış ve harika bir yıl" dedi. Şarkılarıyla İzmirlileri coşturan Gülşen, saatler 23.59'u gösterdiğinde İzmirlilerle yeni yıl için geri saydı.

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Gülşen döviz ve altın ünlü şarkıcı aktan

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