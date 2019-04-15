MAGAZİN

Gülşen konser kıyafetiyle göz kamaştırdı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.04.2019 00:36 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Gülşen Bostancı Gösteri Merkezi'nde hayranlarının karşısına çıktı. Gülşen konserde giydiği dekolte kıyafetiyle dikkat çekti.

Gülşen konser kıyafetiyle göz kamaştırdı!

En güzel şarkılarını seslendiren Gülşen'in, konserde cesur bir kıyafet tercihi yaptı.

gülşen3

Beyazlar içinde olan Gülşen fiziği ve danslarıyla göz kamaştırdı.

gülşen4

42 yaşındaki Gülşen'in kıyafet tercihine sosyal medya kullanıcıları da bol bol yorum yaptı.

gülşen2


PARTNER"Yırtmacımın sorulması beni utandırdı""Yırtmacımın sorulması beni utandırdı"
Ece Seçkin'den ilginç sahne kıyafeti!Ece Seçkin'den ilginç sahne kıyafeti!
Şahan paylaştı! 'Yeni bir villa aldım'Şahan paylaştı! 'Yeni bir villa aldım'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gülşen gülşen kıyafet

En Çok Okunan Haberler

Volkan Demirel ve Hasan Şaş birbirine girdi

Volkan Demirel ve Hasan Şaş birbirine girdi

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Toplantıda gerginlik! Mansur Yavaş verdiği talimatı açıkladı

Toplantıda gerginlik! Mansur Yavaş verdiği talimatı açıkladı

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Bülent Arınç'tan yerel seçim yorumu: Başarı olarak göremeyiz

Bülent Arınç'tan yerel seçim yorumu: Başarı olarak göremeyiz

Derbide her şey var, kazanan yok!

Derbide her şey var, kazanan yok!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Sosyal medya kazancı dudak uçuklattı!

Sosyal medya kazancı dudak uçuklattı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yıllar sonra anlattı: Beni eve bırakırken...

Yıllar sonra anlattı: Beni eve bırakırken...

Bomba grup seks itirafı! Sosyal medyayı salladı

Bomba grup seks itirafı! Sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor'da birleşme partisi ne zaman? Acun Ilıcalı birleşme haftasının sürprizlerini açıkladı!

Survivor'da Acun'dan yarışmacılara sürpriz haber!

Ece Seçkin'den ilginç sahne kıyafeti!

Ece Seçkin'den ilginç sahne kıyafeti!

Şahan Gökbakar'dan esprili paylaşım! 'Yeni bir villa aldım'

Şahan paylaştı! 'Yeni bir villa aldım'

Bergüzar Korel de bornozlu poz akımına uydu

Modaya uydu! Bornozlu paylaşım

ODTÜ Rektörlüğü'nün iptal ettiği Bahar Şenliği'ne ünlü isimlerden destek!

ODTÜ rektörü iptal etti ünlü isimler mesaj yağdırdı

Lilly Becker'ın dalgalarla imtihanı

Eski modelin dalgalarla imtihanı! Bikini üstü düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.