Gülşen konser kıyafetiyle göz kamaştırdı!

En g\u00fczel \u015fark\u0131lar\u0131n\u0131 seslendiren G\u00fcl\u015fen'in, konserde cesur bir k\u0131yafet tercihi yapt\u0131.\n\nBeyazlar i\u00e7inde olan G\u00fcl\u015fen fizi\u011fi ve danslar\u0131yla g\u00f6z kama\u015ft\u0131rd\u0131.\n\n42 ya\u015f\u0131ndaki G\u00fcl\u015fen'in k\u0131yafet tercihine sosyal medya kullan\u0131c\u0131lar\u0131 da bol bol yorum yapt\u0131.\n\nPARTNER"Y\u0131rtmac\u0131m\u0131n sorulmas\u0131 beni utand\u0131rd\u0131"Ece Se\u00e7kin'den ilgin\u00e7 sahne k\u0131yafeti!\u015eahan payla\u015ft\u0131! 'Yeni bir villa ald\u0131m'
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