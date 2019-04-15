Gülşen konser kıyafetiyle göz kamaştırdı!

En güzel şarkılarını seslendiren Gülşen'in, konserde cesur bir kıyafet tercihi yaptı.

Beyazlar içinde olan Gülşen fiziği ve danslarıyla göz kamaştırdı.

42 yaşındaki Gülşen'in kıyafet tercihine sosyal medya kullanıcıları da bol bol yorum yaptı.



