Gülşen pantolonun üzerine iç çamaşırı giydi, olay oldu! Arda Kural'dan bomba yorum: 'Çocuk bezi sandım'

İmam hatiplilerle ilgili sözlerinden dolayı geçtiğimiz sene hapis yatan ve tahliye olduktan sonra yurt dışındaki oğlunun yanında yaşamaya başlayan Gülşen, konserlerine tüm hızıyla devam ediyor. Dün akşam Harbiye Açıkhava'da sevenleri ile buluşan Gülşen sahne tarzıyla yine gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde sarı saçlarını kırmızıya boyatan Gülşen, sahnede iki farklı kostüm giymeyi tercih etti. Gülşen, ilk kombininde beyaz dantel pantolon üzerine iç çamaşırı giydi.

Konser görüntülerinin sosyal medyaya yayılmasıyla birlikte ünlü şarkıcının tarzına yorum yağmaya başladı. Gülşen konserinde ikinci yarısında ise siyah transparan bir elbise tercih etti.

Gülşen'in iç çamaşırlı kombinini sosyal medyada hiç beğenilmedi. Kullanıcılar "Çocuk bezi gibi", "Açacak yeri kalmadı", "İçini dışına giyiyor" gibi yorumlar yaptılar.

Ünlü oyuncu Arda Kural da Gülşen'in tarzına sessiz kalamadı ve olay bir yorum yaptı. Kural'ın yorumu da sosyal medyada büyük etkileşim aldı. Ünlü oyuncu Gülşen'in sahne kıyafetine "Eskiden çocuk bezleri yoktu, muşambası vardı. O sandım ama yakışmış" dedi.





