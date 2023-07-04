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  4. Gülşen seçimlerden sonra ülkeyi terk etmeyi düşündü mü? İlk kez konuştu

Gülşen seçimlerden sonra ülkeyi terk etmeyi düşündü mü? İlk kez konuştu

04.07.2023 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konserinde imam hatiplilere dair yaptığı şaka yüzünden gözaltına alıp tutuklanan Gülşen'in seçim sonrası yurt dışına gideceği haberleriyle gündemdeydi. Oğlu yurt dışında eğitim alan Gülşen bu iddialara ilk kez yanıt verdi.

İmam hatiplilere yönelik sözleri ve cesur sahne kostümleriyle gündemden düşmeyen Gülşen'in ülkeyi terk edeceği iddiası uzun süredir gündemde.

Ünlü şarkıcının seçim sonuçlarına göre Türkiye'yi terk edeceği iddiası çok konuşulmuştu. Geçtiğimiz gün Bodrum'da sevenleriyle buluşan Gülşen, ülkeden gideceği iddiaları hakkında ilk kez konuştu.

Sudi Etuz imzası taşıyan fuşya renkli iddialı kıyafetiyle ortalığı yıkıp geçen Gülşen sahne aralarında sevenleriyle sohbet etti.

Ekran Alıntısı

KÜÇÜK OĞLU EĞİTİM İÇİN YURT DIŞINDA

Oğlunu yurt dışında tutan Gülşen ülkeyi terk edeceğine dair iddialara "Burası her zaman olduğu gibi çok güzel, nedense her seferinde çok heyecanlanıyorum" dedi.

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Gülşen konuşmasında 'Çünkü böyle bir ambiyans olamaz, ülkemiz çok güzel değil mi? Her gün şükrediyorum, şu an burada olmak benim için paha biçilemez. Sizlere çok büyük vaatlerim var, çok eğleneceğiz' sözleriyle ülkeyi terk etmeyeceğini söyledi.


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