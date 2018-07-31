MAGAZİN

Gülşen sessiz kalmadı! Bulan kişiye 10 bin TL ödül verecek

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.07.2018 15:43 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Gülşen, sosyal medya hesabından bir babanın çocuğuna şiddet uyguladığı anların görüntüsünü paylaşarak, babayı bulan kişiye 10 bin TL ödül vereceğini açıkladı.

Gülşen sessiz kalmadı! Bulan kişiye 10 bin TL ödül verecek

Şarkılarındaki başarılarıyla adından söz ettiren Gülşen, bir babanın çocuğuna uyguladığı şiddete sessiz kalmadı. Gülşen, videodaki babayı bulan kişiye 10 bin bağış yapacak.

"ALLAH'IM BU NASIL MAHLUK?"

Çocuğa uygulanan şiddet anlarını paylaşan Gülşen şunları söyledi: "Allah'ım bu nasıl bir mahluk? Dayanamadım, izleyemedim tamamını. Lütfen bulunsun her kimse? Cezalandırılsın. En önemlisi de o masum yavrunun emin ellerde olacağı bir ortam sağlansın.

"BABAYI BULANA 10 TL ÖDÜL"

Bulana ifşa edene 10 bin lira ödül benden. Kameraya kaydeden de ceza almalı. Bu nasıl vahşet. Kalbim duracak.


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