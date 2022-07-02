Gülşen'in Elle Style Awards davetinde giydiği ve çok sevilen mavi takıma alternatif kombin önerileri

Gülşen'in Elle Style Awards ödül töreninde giydiği Sudi Etiz imzalı mavi kıyafeti, sosyal mecralarda en çok araştırılan konular arasına girmeyi başardı. Sanatçı ödül töreninde yaptığı açıklamada kıyafetiyle kendini gökyüzü gibi hissettiğini söyledi. İç açan renk tonu ve alışılmışın dışında tarzıyla beğenilen mavi takımın benzerlerini ve farklı alternatif olabilecek modellerini sizler için araştırdık. Gelin, ayakkabısından transparan bluz ve pantolonuna kadar bu takıma alternatif olabilecek giyim ürünlerine birlikte bakalım.

1. Daha ince gösteren: Alvedin-Budis Kadın Pantolon

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Yüksek kaliteli kumaş materyali ile vücudunuza oturan ve hatlarınızı daha güzel bir forma kavuşturan Alvedin-Budis Kadın Pantolon, daha ince görünmenizi sağlar. Ön kısımlarında bulunan fitilleri ve geniş paça kesimi ile Gülşen'in Elle Style Awards ödül gecesinde giydiği pantolona alternatif olarak sunulabilecek parça, dolabınızın favorileri arasına girebilir. Terletmeyen ve iç göstermeyen pantolonu, her mevsimde rahatça giyebilir ve şık görünmenin tadını çıkarabilirsiniz. Yeşil, açık mavi ve pembe renk seçenekleriyle giyim dünyanızı renklendirecek olan parçayı daha yakından incelemek ister misiniz?

2. Tarz görünmek isteyenlere: Dunyamjeans Kadın Mavi Tül Transparan Bluz

Gülşen'in tarzından ilham alanlar, sizi böyle alalım! Bire bir aynısı olmasa da sanatçının giydiği transparan bluza alternatif olarak sunulabilecek Dunyamjeans Kadın Mavi Tül Transparan Bluz, her mevsimde giymeye uygun. Bebe mavisi renkli kumaş pantolon, jean pantolon ya da jean etekler ile kombin yapabileceğiniz transparan parçayı, yaz aylarında renkli büstiyerler; kış aylarında ise deri veya jean ceketler ile kombin yaparak kullanabilirsiniz. 17 adet renk seçeneği ile sınır tanımadan tarzınızı yansıtmanıza yardımcı olan bluzu sepetinize eklemeden geçmeyin!

3. Fiziğine güvenenler buraya: IZEM KARABIYIK Fuşya Pembe Pantolon Bluz Takım

Fiziğine güvenen kadınlar, sizi buraya alalım! IZEM KARABIYIK Fuşya Pembe Pantolon Bluz Takımı ile iddianızı ortaya koyabilir ve şıklığınızı kanıtlayabilirsiniz. Gülşen'in Elle Style Awards davetinde giydiği mavi takıma alternatif olabilecek fuşya renkli alt üst takım, saten kumaş türü ile âdeta üzerinizden akıp gidecek bir yapıya sahip. Özel tasarım parçaları giymeyi seviyorsanız ve Gülşen'in giydiği mavi takıma yetecek kadar bir bütçeniz yoksa üzülmeyin. Bu ürün sayesinde siz de özel tasarım giyiyormuş gibi hissedebilir ve girdiğiniz ortamlarda şıklığınızla boy gösterebilirsiniz!

4. Hem şık hem rahat: Hobby Taşlı Platform Topuklu Ayakkabı

Gülşen'in Elle Style Awards ödül gecesinde giydiği ayakkabılara alternatif olarak sunulabilecek Hobby Taşlı Platform Topuklu Ayakkabı, kendinizi özel hissetmek istediğiniz her an sizinle olabilir! Abiye ve taşlı modele sahip olan ayakkabıları, sanatçının giydiği tarz takım kıyafetler ya da düz elbiseler ile kombin yaparak rahatça kullanabilirsiniz. Kaliteli materyal yapısı sayesinde uzun zaman boyunca dayanıklılığını sürdüren ürün, ayakkabılarınız arasında favoriniz hâline gelmeye aday! 35 ve 39 beden aralığındaki ayak ölçüsü bulunan kadınların tercih edebileceği ayakkabılar ile girdiğiniz ortamın en iddialısı olmaya hazır olun.

5. Bel detayıyla dikkat çeken: Zechka Siyah Uzun Kollu Transparan Alttan Çıtçıtlı Tül Bodysuit

"Gülşen'in giydiği transparan bluza farklı model ve renklerde alternatif arıyorum." diyorsanız doğru yerdesiniz! Zechka Siyah Uzun Kollu Transparan Alttan Çıtçıtlı Tül Bodysuit, tarzıyla sanatçının giydiği bluza alternatif olabilir. Uzun kol yapısı ve alttan çıtçıtlı tasarımı ile jean ve kumaş pantolon, etek, spor ya da topuklu ayakkabılar ile kombin yaparak kullanabileceğiniz transparan üst; sütyen veya büstiyerle tamamlandığında harika bir uyum yakalar. S ve L beden aralığında bulunan kadınların tercih edebileceği parçaya dolabınızda yer vermeye ne dersiniz?

6. Tarzınızı yansıtın: Koton Geniş Paça Cepli Yüksek Bel Pantolon

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Yukarıda verdiğimiz siyah transparan bluza tamamlayıcı olan ve Gülşen'in ödül gecesinde giydiği mavi pantolona alternatif olarak sunulabilen Koton Geniş Paça Cepli Yüksek Bel Pantolon, dolabınızda mutlaka yer alması gereken şık ve kurtarıcı parçalardan biri. Üründe kullanılan kaliteli materyal, onu daha sağlam ve dayanıklı bir hâle getirir. 34 ve 42 beden aralığında bulunan kadınların tercih edebileceği pantolon, ister şık ister spor olarak kombinlenebilir. Her tarza uyum sağlayabilen kurtarıcı ürünü, daha yakından inceleyin ve sepetinize eklemeyi sakın unutmayın!

7. Cıvıl cıvıl görüntüsüyle iç açan: VALICLUD Kadın Örgü İnce Transparan Bluz

Bu sezon sıkça karşılaşacağımız transparan bluzlar ile şıklığınızı tamamlamaya ne dersiniz? "Tabii ki evet." diyorsanız sizi böyle alalım! VALICLUD Kadın Örgü İnce Transparan Bluz, cıvıl cıvıl renkli tasarımı ile bahar enerjisini dışarıya yansıtmanızı sağlar. Üst sınıf polyester materyal kullanılarak üretilen parça, makinede yıkansa bile solma yapmaz ve ilk günkü canlı renklerini korumaya devam eder. Gülşen'in ödül gecesinde giydiği transparan bluza alternatif olan ürün; günlük yaşam, deniz kenarı, kulüp, eğlence ve dış mekânlar için uygun bir seçenek olabilir.

8. Canlı renk tonları: Sun Victoria Kadın Bebe Mavisi Nervur Pallazzo Kumaş Pantolon

"Gülşen'in giydiği mavi pantolonu çok beğendim ama ona yetecek kadar bir bütçem yok." diyorsanız üzülmeyin! Uygun fiyatlı alternatif olabilecek Sun Victoria Kadın Bebe Mavisi Nervur Pallazzo Kumaş Pantolon, yüksek bel tasarımı ile vücudunuzu olduğundan daha ince ve uzun bir görünüme kavuşturur. Bol paça kesimine sahip pantolonu, dilerseniz spor ayakkabı ya da tıpkı sanatçının giydiği gibi açık bantlı stilettolar ile kombin yapabilirsiniz. Kaliteli kumaş türü sayesinde yaz kış demeden her mevsimde rahatlıkla giyebileceğiniz bu parçayı size takdim edelim!

9. İddialı görünmek isteyenlere: Happiness İstanbul Kadın Siyah Tül Kollu Transparan Crop Bluz

İddialı ve cesur görünmeyi sevenlerin tercihi olan Happiness İstanbul Kadın Siyah Tül Kollu Transparan Crop Bluz ile Gülşen'in ödül gecesi tarzına benzer bir tarz yakalayabilirsiniz. %95 pamuk içerikli kumaş türü sayesinde terletmeyen ve yaz aylarında rahat etmenizi sağlayan bluz, çekici bir görünüme sahip. Siyah ya da farklı renklerdeki pantolon ve etekler ile kombin yapıldığında harika bir görünüme kavuşan crop bluz, dolabınızda mutlaka bulunmalı. 36 ve 42 beden aralığında bulunanlar tarafından tercih edilebilecek mükemmel parça ile şıklığınızdan söz ettirmeye hazır olun!

10. Işıl ışıl görünmek isteyenlere: Giydim Gidiyor Wish Kristal Taşlı Ayakkabı

Tepeden tırnağa Gülşen'in ödül gecesinde giydiği kıyafet tarzını beğendiyseniz onun ayakkabısına alternatif olarak sunulabilecek Giydim Gidiyor Wish Kristal Taşlı Ayakkabı tam size göre! Kristal taşlarla süslenen iddialı ayakkabılar sayesinde kusursuz bir görünüm yakalamak mümkün oluyor. 12 cm topuk boyuna sahip olan ayakkabılar, boyunuzu uzatarak daha zarif bir görünüme kavuşmanızı sağlıyor. Üründe kullanılan kaliteli materyaller, tamamen orijinal olup kullanım ömrünü uzatıyor. Çift pedli iç tasarımı ve kusursuz işçiliği ile ayaklarınızdan çıkarmak istemeyeceğiniz bu ayakkabıyı sepetinize eklemeyi unutmayın!