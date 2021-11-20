Gülseren Budayıcıoğlu Başak Cengiz cinayeti hakkında konuştu! ''En ağır ruh hastası!''

Ünlü psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde Ataşehir'de işlenen korkunç cinayete dair açıklamalarda bulundu. Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden Can Göktuğ Boz hakkında tespitlerde bulunan Budayıcıoğlu, ''Bunlar en ağır ruh hastasıdır'' dedi.

''HASTA OLDUKLARINI KABUL ETMEZLER''

Gülseren Budayıcıoğlu, ses getiren açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Ben, bu çocuk hasta mıdır bilemem. Onu kurul söyleyecek ama bu tür hastaların şöyle bir özelliği vardır; Bunlar en ağır ruh hastasıdır. O çocuk hastaysa eğer, bu kızı neden öldürdüğünü bilmez. Bu hastalar topluma büyük tehlikeler arz ederler. Aileler çocuklarının hasta olduğunu bilirler. Bu hastalar öncelikle hasta olduklarını kabul etmezler. Verilen ilaçları almazlar.

''NAMAZ KILARKEN ANNESİNİ ÖLDÜRMÜŞ''

Benim de uzun süre takip ettiğim bir hastam vardı. Sonra uzun süre gelmedi. Aradan yıllar geçti, gazetede okudum. Namaz kılarken annesini öldürmüş. Annesi de o kadar şefkatliydi ve kızına düşkündü. Bu konu da benim önerim şöyle; yasalarda düzenlemeye ihtiyaç var. Bu hastalar tedavi olmaya gelmezler. Ailesi de zorla götüremiyor. Devletler bunun tedavisini zorunlu kılmalı.

GENÇ KADINI SOKAK ORTASINDA KATLETTİ

Can Göktuğ Boz, eğitim için İstanbul'a gelen mimar Başak Cengiz'e Ataşehir'de sokak ortasında saldırmış, genç kadını samuray kılıcıyla öldürmüştü. Türkiye'yi yasa boğan cinayet sonrası, caninin, evden cinayet işleme niyetiyle çıktığı ve karşı koyamama ihtimaline karşı bir bilerek bir kadına saldırdığı ortaya çıkmıştı. Başak Cengiz'in öldürülme anına dair görüntülere, Cengiz'in ailesinin durumu göz önüne alınarak erişim engeli getirildi. Başak Cengiz'in otopsi raporunda, talihsiz kadının vücudunda çok sayıda kesi olduğu belirtildi.



