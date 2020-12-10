Gülseren Budayıcıoğlu’ndan Doğduğun Ev Kaderindir’e veda mesajı!

Gülseren Budayıcıoğlu’nun Camdaki Kız romanından uyarlanarak televizyon seyircisiyle buluşan Doğduğun Ev Kaderindir, son bölümünde duygusal anlar yaşattı. Kadın cinayetleri ve şiddetine dikkat çeken bölümünde Müjgan karakteri eski sevgilisi tarafından vurularak öldürüldü. Zeynep Kumral’ın hayat verdiği karakterin dizinden ayrılmasından sonra Doğduğun Ev Kaderindir’e ilham kaynağı olan Gülseren Budayıcıoğlu sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

‘İKİNİZ DE GERÇEKTEN HARİKAYDINIZ’

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin tüm bölümlerini yakından takip eden Gülseren Budayıcıoğlu sosyal medya hesabından oyunculara teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Zeynep Kumral ve Teoman Kumracıbaşı’nın fotoğraflarını paylaşan Budayıcıoğlu gönderisine, “Güle güle sevgili Müjgan (Zeynep Kumral), güle güle sevgili Burhan (Teoman Kumbaracıbaşı)... Size bölümler boyunca çoğu zaman kızarak bazen de sizi anlayarak seyrettik. İkiniz de gerçekten harikaydınız. Doğduğun Ev Kaderindir ekibi olarak güzel oyununuz ve emekleriniz için teşekkür ediyoruz. Sağ olun var olun.” notunu ekledi.



