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Gülseren Budayıcıoğlu’ndan Doğduğun Ev Kaderindir’e veda mesajı!

10.12.2020 11:52 | Son Güncelleme:
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Gülseren Budayıcıoğlu’ndan Doğduğun Ev Kaderindir’e veda mesajı!

TV 8 ekranlarına gelen Doğduğun Ev Kaderindir dizisi çarşamba gecelerinde izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. 23. bölümüyle seyircisinin karşısına çıkan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde şoke eden iki ayrılık yaşandı. Mehdi’nin ablası Müjgan ve Burhan karakterine hayat veren Zeynep Kumral ile Teoman Kumbaracıbaşı dizinden ayrıldı. Dizinin yaratıcısı Gülseren Budayıcıoğlu ise oyuncular için veda mesajı yayınladı.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun Camdaki Kız romanından uyarlanarak televizyon seyircisiyle buluşan Doğduğun Ev Kaderindir, son bölümünde duygusal anlar yaşattı. Kadın cinayetleri ve şiddetine dikkat çeken bölümünde Müjgan karakteri eski sevgilisi tarafından vurularak öldürüldü. Zeynep Kumral’ın hayat verdiği karakterin dizinden ayrılmasından sonra Doğduğun Ev Kaderindir’e ilham kaynağı olan Gülseren Budayıcıoğlu sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

‘İKİNİZ DE GERÇEKTEN HARİKAYDINIZ’

müjgan

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin tüm bölümlerini yakından takip eden Gülseren Budayıcıoğlu sosyal medya hesabından oyunculara teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

burhan

Zeynep Kumral ve Teoman Kumracıbaşı’nın fotoğraflarını paylaşan Budayıcıoğlu gönderisine, “Güle güle sevgili Müjgan (Zeynep Kumral), güle güle sevgili Burhan (Teoman Kumbaracıbaşı)... Size bölümler boyunca çoğu zaman kızarak bazen de sizi anlayarak seyrettik. İkiniz de gerçekten harikaydınız. Doğduğun Ev Kaderindir ekibi olarak güzel oyununuz ve emekleriniz için teşekkür ediyoruz. Sağ olun var olun.” notunu ekledi.

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