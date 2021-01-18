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Gülseren Budayıcıoğlu’nun Bir Başkadır eleştirisi yeni polemiğin ateşini yaktı!

18.01.2021 16:46 | Son Güncelleme:
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Gülseren Budayıcıoğlu’nun Bir Başkadır eleştirisi yeni polemiğin ateşini yaktı!

Son günlerin popüler ismi Gülseren Budayıcıoğlu Netflix’in izlenme rekorları kıran dizisi Bir Başkadır için gündem yaratan bir eleştiriye imza attı. Bir Başkadır dizisinde rol alan psikiyatristleri duvara benzeten Budayıcıoğlu’nun eleştirisi tepkileri topladı.

Gülseren Budayıcıoğlu kitaplarından uyarlanarak televizyon ekranında boy gösteren Kırmızı Oda, Doğduğun Ev Kaderindir ve Masumlar Apartmanı dizileri ses getirmeye devam ediyor. Müge Anlı’nın Müge Anlı İle Tatlı Sert programında yorumcu olan Prof. Dr. Arif Verimli’nin Kırmızı Oda eleştirisinden sonra bu kez de Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun Bir Başkadır yorumu dikkatleri çekti.

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“DUVAR GİBİ OTURAN PSİKİYATRİSTLER”

Yayınladığı günden itibaren izlenme rekorları kıran Bir Başkadır dizisi sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yerini almıştı. Büyük bir beğeniyle karşılanan dizinin oyunculuk performansları da takdir edilmişti. Psikolojik kitapları ve dizileriyle ünlenen Gülseren Budayıcıoğlu, Bir Başkadır projesi için gündem yaratan bir eleştiri yöneltti. Oksijen gazetesine konuşan Budayıcıoğlu Bir Başkadır için, “Bir Başkadır’da psikiyatristler toplumdan uzak, izole. Duvar gibi oturuyorlar. Böyle bir şey olabilir mi?” ifadelerini kullandı.

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