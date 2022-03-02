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Gülten Kaya mahkeme kararıyla yasaklattı! Özgür Tüzer'in Ahmet Kaya şarkılarını okuyamayacak

02.03.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ahmet Kaya'ya olan benzerliği ile tanınan Özgür Tüzel ile sanatçının eşi Gülten Kaya, İki Gözüm Ahmet filminden sonra yine davalık oldu. Gülten Kaya, Tüzer'in 1 ay boyunca sahne aldığı mekanlarda Kaya'nın şarkılarını okumaması için ihtar gönderdi. Duruma isyan eden Tüzer, "Eser okuma özgürlüğüm gasp edildi, bu bir sansürdür" dedi.

Gülten Kaya mahkeme kararıyla yasaklattı! Özgür Tüzer'in Ahmet Kaya şarkılarını okuyamayacak

Ahmet Kaya'nın hayatının anlatıldığı İki Gözüm Ahmet filminde başrol oynayan şarkıcı Özgür Tüzer ile Kaya'nın eşi Gülten Kaya arasında sular durulmuyor. Film nedeniyle davalık olan Kaya ve Tüzer, bu sefer de şarkılar yüzünden karşı karşıya geldi.

AHMET KAYA'NIN ŞARKILARINI OKUMASI YASAKLANDI

Gülten Kaya, Özgür Tüzer'in sahnelerinde Ahmet Kaya'nın şarkılarını 1 ay boyunca okumaması için ihbar gönderdi. Tüzer'in yasağa uymaması halinde de 6 aya kadar hapis ile cezalandırılacağı da belirtildi. Hafta sonu sahne aldığı mekana gelen mahkeme kağıdıyla büyük bir şaşkınlık yaşayan Tüzer, sessizliğini bozdu.

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TÜZER: BU AMBARGODUR VE SANSÜRDÜR

Mahkeme kararının ardından Magazinkolik'e açıklama yapan sanatçı Özgür Tüzer, şunları söyledi: "Ahmet Kaya gibi bir özgürlük savaşçısının eşinin, bir başka sanatçının eser okuma özgürlüğünü gasp etmesi çok ironik bir durumdur, ambargodur, sansürdür."

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Özgür Tüzel

"SADECE ŞAHSIMA ADINA MEN DAVASI AÇILDI"

"Ahmet Kaya tüm Türk halkına mal olmuş bir sanatçıdır, Yüzlerce insanın sahnesinde, Youtube kanallarında ve albümlerinde Ahmet Kaya eserlerini okumasına rağmen, Ahmet Kaya'nın mirasçıları ve mali haklarını devralan şirket tarafından sadece şahsım adına men davası açılmış olmasının asıl nedeni, hiçbir şekilde maddi çıkar kaygısıyla hareket etmediğim "İki Gözüm Ahmet" filminde başrol oyunculuğunu üstlenmiş olmamdır…"

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Ahmet Kaya
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