Gülten Kaya mahkeme kararıyla yasaklattı! Özgür Tüzer'in Ahmet Kaya şarkılarını okuyamayacak

Ahmet Kaya'nın hayatının anlatıldığı İki Gözüm Ahmet filminde başrol oynayan şarkıcı Özgür Tüzer ile Kaya'nın eşi Gülten Kaya arasında sular durulmuyor. Film nedeniyle davalık olan Kaya ve Tüzer, bu sefer de şarkılar yüzünden karşı karşıya geldi.

AHMET KAYA'NIN ŞARKILARINI OKUMASI YASAKLANDI

Gülten Kaya, Özgür Tüzer'in sahnelerinde Ahmet Kaya'nın şarkılarını 1 ay boyunca okumaması için ihbar gönderdi. Tüzer'in yasağa uymaması halinde de 6 aya kadar hapis ile cezalandırılacağı da belirtildi. Hafta sonu sahne aldığı mekana gelen mahkeme kağıdıyla büyük bir şaşkınlık yaşayan Tüzer, sessizliğini bozdu.

TÜZER: BU AMBARGODUR VE SANSÜRDÜR

Mahkeme kararının ardından Magazinkolik'e açıklama yapan sanatçı Özgür Tüzer, şunları söyledi: "Ahmet Kaya gibi bir özgürlük savaşçısının eşinin, bir başka sanatçının eser okuma özgürlüğünü gasp etmesi çok ironik bir durumdur, ambargodur, sansürdür."



Özgür Tüzel

"SADECE ŞAHSIMA ADINA MEN DAVASI AÇILDI"

"Ahmet Kaya tüm Türk halkına mal olmuş bir sanatçıdır, Yüzlerce insanın sahnesinde, Youtube kanallarında ve albümlerinde Ahmet Kaya eserlerini okumasına rağmen, Ahmet Kaya'nın mirasçıları ve mali haklarını devralan şirket tarafından sadece şahsım adına men davası açılmış olmasının asıl nedeni, hiçbir şekilde maddi çıkar kaygısıyla hareket etmediğim "İki Gözüm Ahmet" filminde başrol oyunculuğunu üstlenmiş olmamdır…"

