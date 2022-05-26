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Gülümse Kaderine neden final yaptı? Gülümse Kaderine final mi yaptı? Gülümse Kaderine bitti mi?

26.05.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülümse Kaderine neden final yaptı? sorusu gündemde yer alıyor. Büyük umutlarla başlayan dizinin akıbetini izleyiciler merak ediyor. Başarılı kadrosu ile göz önüne çıkan Gülümse Kaderine bitti mi? Gülümse Kaderine neden final yaptı? İşte merak edilen detaylar!

Gülümse Kaderine neden final yaptı? Gülümse Kaderine final mi yaptı? Gülümse Kaderine bitti mi?

Gülümse Kaderine dizisi izleyicisini üzdü. FOX'un yeni yapımlarından biri olan dizi ekranlara veda etti. Dizi, 5. bölümle final kararı aldı. Her hafta çarşamba akşamları hayranlarının karşısına çıkan dizinin başrollerinde ise Sude Zülal Güler, Bahar Şahin'in yanı sıra usta oyuncular Burak Sergen ve Mine Tugay yer alıyordu. Ancak dizi ekran macerasını sonlandırdı. İşte Gülümse Kaderine final sebebi ve daha birçok detay haberimizde...

GÜLÜMSE KADERİNE NEDEN FİNAL YAPTI?

Henüz 4 bölümü yayımlanmş olan Gülümse Kaderine dizisinde yetiştime yurdunda büyümüş ve kardeş gibi olan iki genç kızın hikayesi ekrana geliyor. Dizi, 5. bölümde macerasını noktalama kararı aldı. Dizinin reytingler nedeniyle hikayesini sonladırma kararı aldığı düşünüluyor. Gazeteci Birsen Altuntaş ise haberinde, ''Ancak havaların da ısınmaya başlamasının ardından televizyon izleme oranları düştü. Bu nedenle FOX beklentinin altında izlenen Gülümse Kaderine için final kararı aldı.'' ifadelerine yer vermişti.

GÜLÜMSE KADERİNE KONUSU NEDİR?

Eda ve Yaren Bursa’da yetiştirme yurdunda büyümüş, birbirlerini kardeş olarak kabul ederek kimsesizliklerini avutmaya çalışan iki genç kızdır. Yaren üniversite sınavına girip tıp fakültesini kazanarak doktor olmak istemektedir. Eda ise liseyi yarıda bırakmış, okuyarak bir yere varamayacağını düşünmektedir. İkisi de on sekiz yaşını doldurdukları için artık kendi hayatlarını kurmak isterken, iki kızın kaderi gittikleri bir ev partisinden sonra trajik bir şekilde tamamen değişecektir… Yaren kendisinden saklanan geçmişinin sırlarına doğru bir yolculuğa çıkarken, Eda bu yolculukta bütün krizleri fırsata çevirmeye başlar… Hayatın onlara borçlu olduğunu düşünüyor... Ve bu borcun karşılığı iyi talihle ödenmezse, Eda söke söke tahsilatı yapmaya kararlı…

GÜLÜMSE KADERİNE OYUNCULARI KİMLERDİR?

Mine Tugay, Burak Sergen, Sude Zülal Güler, Bahar Şahin, Doğan Bayraktar, Yalçın Hafızoğlu, Erkan Meriç, Aslı Sümen, Ertuğrul Postoğlu, Ahu Sungur, Müge Su Şahin, Sevinç Kumaş, Nazan Diper, Aslı Samat, Ülkü Hilal Çiftçi, Bade Arazlı ve Duygu Arda.

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