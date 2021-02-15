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Güme gitmek deyiminin anlamı nedir? Güme gitmek deyiminin gerçek hikayesi!

Seray Üstün Seray Üstün 15.02.2021 11:21 | Son Güncelleme:
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Güme gitmek deyiminin anlamı nedir? Güme gitmek deyiminin gerçek hikayesi!

Ecdadımızın söylediği atasözleri ve deyimler günümüze kadar kültürel miras olarak ulaşmayı başarmıştır. On binlerce atasözü ve deyim arasından mutlaka anlamını bildikleriniz vardır. Gündelik hayat içerisinde bu kalıplaşmış sözleri kullanıyorsunuz. Ancak bu deyim ve atasözlerinin kökenini hiç merak ettiniz mi?

Deyimler ve atasözleri çoğu zaman bir paragrafı oluşturacak kadar çok cümle kurmamız gerek durumları tek bir kalıp üzerinden açıklar. Ülkemizde bu deyim ve atasözlerini kullandığınızda hiçbir sorunla karşılaşmazsınız. Çünkü altında yatan mecaz anlam yabancılar tarafından büyük bir çoğunlukla anlaşılmaz. Hatta bu deyim ve atasözlerinin yabancı dillere birebir çevirmesi bile aynı etkiyi yaratmaz. Peki bu deyim ve atasözleri nasıl ortaya çıktı? İşte sizler için güme gitmek deyiminin Osmanlı’ya dayanan ilginç hikayesini araştırdık.

Güme gitmek deyiminin anlamı genel olarak hiçbir ilşe yaramamak, karışıklık içerisinde etkisiz kalmak manasında kullanılır. Aynı zamanda bu deyimin boşu boşuna uğraşmak anlamı da vardır. Bu söz öbeğinin hikayesi ise Osmanlı Devleti’ne kadar uzanır. Bu deyim yeniçeriler sayesinde ortaya çıktı. Zamanında yeniçeriler suçluları yakalayıp zindana kapatırlarken “HOOOPPP GÜM” şeklinde nara atarlarmış.Ancak aynı “kurunun yanında yaş da yanar” atasözünde olduğu gibi bazen zindana atılanlar arasında suçu olmayanlar yani masum kişiler de bulunurmuş. İşte halk suçsuz bir vatandaşın zindana atıldığında,günahsız yere hapse götürülüyor anlamında “Adamcağız güme gitti, yazık oldu” demiş.

Ateş pahası deyiminin anlamı nedir? Ateş pahası deyiminin hikayesi!Ateş pahası deyiminin anlamı nedir? Ateş pahası deyiminin hikayesi!


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