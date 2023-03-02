Günaha Girme filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Günaha Girme filmi nerede çekildi? Ferdi Tayfur ve Oya Aydoğan'dan efsane film!

Başrollerinde arabesk müziğin sevilen ismi Ferdi Tayfur ile Serpil Çakmaklı ve Oya Aydoğan'ın yer aldığı Günaha Girme filmi 360 TV'de izleyiciyle buluşuyor. Yapımcılığını Yahya Kılıç'ın üstlendiği Günaha Girme filminin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki Günaha Girme filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Günaha Girme filmi nerede çekildi? İşte detaylar...
Günaha Girme filminde, uyuşturucuya alıştırılıp ölüme terk edilen kardeşinin intikamını almaya çalışan bir adamın hikâyesini anlatılır. Ferdi Tayfur, Tahir'in fabrikasında kamyon şoförü olarak çalışmaktadır.Tahir uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir suç örgütünün başında yer alır.
Çekimleri İstanbul'da yapılan Günaha Girme, filmi 1982'de vizyona girmiştir.
Serpil Çakmaklı
Oya Aydoğan
Yıldırım Gencer
Ferdi Tayfur
Nuri Alço
Turgut Özatay
Celal Yonat
Süheyl Eğriboz
Cevdet Arıkan
Selahattin Fırat
Şeref Çokşeker
Ajlan Aktuğ