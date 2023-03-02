Günaha Girme filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Günaha Girme filmi nerede çekildi? Ferdi Tayfur ve Oya Aydoğan'dan efsane film!

Başrollerinde arabesk müziğin sevilen ismi Ferdi Tayfur ile Serpil Çakmaklı ve Oya Aydoğan'ın yer aldığı Günaha Girme filmi 360 TV'de izleyiciyle buluşuyor. Yapımcılığını Yahya Kılıç'ın üstlendiği Günaha Girme filminin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki Günaha Girme filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Günaha Girme filmi nerede çekildi? İşte detaylar...

GÜNAHA GİRME FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Günaha Girme filminde, uyuşturucuya alıştırılıp ölüme terk edilen kardeşinin intikamını almaya çalışan bir adamın hikâyesini anlatılır. Ferdi Tayfur, Tahir'in fabrikasında kamyon şoförü olarak çalışmaktadır.Tahir uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir suç örgütünün başında yer alır.



GÜNAHA GİRME FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimleri İstanbul'da yapılan Günaha Girme, filmi 1982'de vizyona girmiştir.

GÜNAHA GİRME FİLMİNİN OYUNCULARI

Serpil Çakmaklı

Oya Aydoğan

Yıldırım Gencer

Ferdi Tayfur

Nuri Alço

Turgut Özatay

Celal Yonat

Süheyl Eğriboz

Cevdet Arıkan

Selahattin Fırat

Şeref Çokşeker

Ajlan Aktuğ



