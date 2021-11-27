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  4. Günay Musayeva, ABD’ye yerleşen eski eşi Tolga Karel’i bombaladı

Günay Musayeva, ABD’ye yerleşen eski eşi Tolga Karel’i bombaladı

27.11.2021 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü model Günay Musayeva, önceki akşam Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Günay Musayeva, 2017 yılında boşandığı çocuğu Cihangir Can'ın babası Tolga Karel hakkında flaş ifadeler kullandı. ABD’de yaşayan Tolga Karel’le görüşmediğini dile getiren model, “Çocuğunu bile aramıyor” dedi.

Günay Musayeva, ABD’ye yerleşen eski eşi Tolga Karel’i bombaladı

Nişantaşı’nda bir kuaförde görüntülenen Günay Musayeva, "Herkes spor sonrası bakıma giriyor. Ben spor öncesi fön çektirmeye geldim." dedi.

"NAFAKAYI GEÇTİM ÇOCUĞUNU BİLE ARAMIYOR"

Snob Magazin’in haberine göre; Habercilerin "Eski eşiniz Tolga Karel ile görüşüyor musunuz? Nafaka yatıyor mu?" şeklindeki sorusuna "Aradan 10 yıl geçmiş. Kendisiyle görüşmüyorum. Ne nafakası, onu geçtim. Çocuğunu bile aramıyor. Onun vereceği paraya da ihtiyacımız yok! Herkes kendi yolunda." cevabını verdi.

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Tolga Karel ile Günay Musayeva, 2011 yılında evlenmişti. Çift, 2017 yılında resmen boşanmıştı. Çiftin oğulları Cihangir Can’ın velayeti, anneye verilmişti.


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Tolga Karel
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