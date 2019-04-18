Güncel döviz kuru: 18 Nisan Dolar ve Euro kaç TL?

Ortalama eğimi aşağı doğru devam eden dolar, özellikle YSK’nın Maltepe oyları sayımı ve diğer oylarla birleştirmesi, mazbatanın Ekrem İmamoğlu’na verileceğine dair kesinleşen duyuruları ile rahatlayan piyasaya paralel olarak 5,718 TL sınırını geçerek 5,716 TL’ye kadar düştü. Bu noktadan sonra hızlanan alımlar ile 5,733 TL noktasını zorlayıp geçti ve 5,747 TL noktasına kadar geldi. Piyasaların kapanmasına yakın zamanlarda hafif dalgalanmalı bir eğimle yukarı doğru tırmanan dolar, piyasalar kapandıktan bir süre sonra 5,747 TL’yi gördü ve sakin düşüşüne devam etti. 17 Nisan itibarıyla dolar bu şekilde seyrederken yeni günün başlamasıyla birlikte güncel döviz kuru oranları merak ediliyor.

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Dün sabah Kapalıçarşı’da 5,71 TL’den alınan dolar, 5,72 TL’den satıldı. Önceki gün Bakan Albayrak’ın Trump ile görüşmesinden sonra yaptığı olumlu açıklama ile esen iyimser hava, dün öğlen itibarı ile seçim belirsizliği yüzünden tersine dönmüştü. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinde herhangi bir müdahale olmamasına rağmen %24 üzerine çıktı.