Güncel döviz kuru: 18 Nisan Dolar ve Euro kaç TL?

Ortalama eğimi aşağı doğru devam eden dolar, özellikle YSK’nın Maltepe oyları sayımı ve diğer oylarla birleştirmesi, mazbatanın Ekrem İmamoğlu’na verileceğine dair kesinleşen duyuruları ile rahatlayan piyasaya paralel olarak 5,718 TL sınırını geçerek 5,716 TL’ye kadar düştü. Bu noktadan sonra hızlanan alımlar ile 5,733 TL noktasını zorlayıp geçti ve 5,747 TL noktasına kadar geldi. Piyasaların kapanmasına yakın zamanlarda hafif dalgalanmalı bir eğimle yukarı doğru tırmanan dolar, piyasalar kapandıktan bir süre sonra 5,747 TL’yi gördü ve sakin düşüşüne devam etti. 17 Nisan itibarıyla dolar bu şekilde seyrederken yeni günün başlamasıyla birlikte güncel döviz kuru oranları merak ediliyor.
Dolar ve Euro bugün ne kadar? 18 Nisan dolar ve Euro fiyatları…
Dün sabah Kapalıçarşı’da 5,71 TL’den alınan dolar, 5,72 TL’den satıldı. Önceki gün Bakan Albayrak’ın Trump ile görüşmesinden sonra yaptığı olumlu açıklama ile esen iyimser hava, dün öğlen itibarı ile seçim belirsizliği yüzünden tersine dönmüştü. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinde herhangi bir müdahale olmamasına rağmen %24 üzerine çıktı.
Buna göre 17 Nisan 2019 saat 21:31’de güncellenen dolar alım satımı şöyle gerçekleşti:
Alış: 5,7323 TL
Satış: 5,7358 TL
Önceki kapanış: 5,7722 TL
En yüksek: 5,7966 TL
En düşük: 5,7100 TL
Doların, 18 Nisan tarihi itibarı ile Kapalıçarşı’da açılış fiyatı X TL alış ve X TL satış olarak gerçekleşti.
Euro ise 17 Nisan günün ilk ışıklarıyla birlikte 6,5133 TL’ye kadar düşüş gösterdi. Düşüşten hemen sonra yükselişe geçen Euro, gece boyunca 6,55 TL sınırı üzerinde devam etti. Piyasaların açılış saatine yakın hızlı bir düşüş göstererek 6,55 sınırını geçen Euro, piyasa açılışına 6,55 TL sınırını korumaya devam etti. Gün içinde stabil bir eğim ile düşüşünü devam ettiren Euro, önce 6,525 TL alt sınırını geçerek 6,5150 TL’yi, sonraki saatlerde ufak çaplı alımlarla biraz yukarı doğru dalgalanmalar gerçekleşse de 14:25’te 6,5095 TL’yi ve 16:30’da 6,4756 TL’yi gördü. Gün içinde en fazla düşüş bu saatte gerçekleşti. Daha sonra dalgalanarak yukarı doğru yükselen Euro, piyasa kapanışında 6,5 TL’lik sınırdaydı.
17 Nisan 2019 saat 21:50 verilerine göre Euro alım satımı şöyle:
Alış: 6,5003 TL
Satış: 6,5074 TL
Önceki kapanış: 6,5146 TL
En yüksek: 6,5649 TL
En düşük: 6,475 TL
Euro’nun, 18 Nisan tarihi itibarı ile Kapalıçarşı’da açılış fiyatı X TL alış ve X TL satış olarak gerçekleşti.
Bir süredir negatif ayrışmakta olan TL, ülke risk priminde 22 baz puan iyileşme sergiledi. Bununla birlikte önceki gün %0,6 oranında değer kazanarak emsallerine nazaran pozitif bir ayrışma gözlemlendi. Böylelikle kurda kapanış 5,77’den gerçekleşti. Analistlere göre CDS’teki seyir kur üzerinde belirleyici faktör olmaya devam etme ihtimali görünüyor. Kurda da 5,72 desteğinin altında 5,67 hedef beklendi. Olası yükselişlerde ise 5,82 ve 5,88 sıralı dirençler izlenebilme ihtimali öngörülüyor.
Yurt dışındaki haberlerde, özellikle Çin’de açıklanan büyüme, sanayi üretimi ve perakende satış verileri gözlem altındaydı. Bu veriler, beklentilerin üzerinde gelerek olumlu görüntü sergiledi. Analistlere göre bu durum risk iştahını desteklemeye devam edebilir. ABD’nin on yıllık tahvil faizi de %2,60 seviyesine kadar yükselmiş durumdayken TL de bu durumdan kısmen olumlu bir yansıma alabilir. 16 Nisan öğlen açıklanan Avrupa Bölgesi enflasyonu ve YSK sonuçları da döviz kurlarının üzerindeki sıkıntının bir parça dağılmasını sağladı.
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