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GÜNCELLEME - Denizli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

03.09.2021 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Denizli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Babadağ ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Kıranyer Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Dağlık alanda yayılan yangın, havadan 3 helikopter, karadan ise 13 arazözün katılımı ve 3 itfaiye ekibinin yaptığı çalışmayla kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmasını sürdürdüğü yangında 2 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

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