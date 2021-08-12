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GÜNCELLEME - İzmir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

12.08.2021 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - İzmir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Foça ilçesinde, bozuk orman ve makilik alanda başlayan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Kozbeyli Mahallesi'ndeki alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 2 uçak, 2 helikopter ve 9 arazöz, yangına müdahale etmeye başladı.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

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