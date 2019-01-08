Günde 3 yumurta yemeye başlarsanız ne olur?

Yumurtaların yüksek kolesterole neden olduğu hakkında birçok şey söylendi. Ancak iyi kolesterol diye bir şey var ve bu da yumurtada bol miktarda bulunuyor. Aslında, çeşitli araştırmalar düzenli bir yumurta tüketiminin HDL'nizin (Yüksek yoğunluklu lipoprotein) yükselmesine neden olacağını göstermiştir. Bu tip kolesterol, vücudunuzdaki kolesterolü bedeninizin diğer bölümlerinden karaciğerinize götürmek için gereklidir, böylece kötü kolesterolü vücudunuzdan çıkarabilir.

İçerdiği kaliteli protein sayesinde son derece sağlıklı bir gıdadır. Yağ içermez ve bunun yanı sıra vitamin ve mineraller bakımından oldukça zengindir. A,D, E, be B grubu vitaminleri, yüksek miktarda demir, kalsiyum, çinko ve bakır kaynağıdır. Yumurtanın beyazında ise B3 vitamini, sodyum, klor, potasyum, magnezyum ve kükürt bulunur. Şu an saymadığımız bir tek C vitamini kaldı :) Kendisi tam bir vitamin kombosudur.

2. Kalp hastalığı riskini azaltır

Yüksek HDL seviyelerine sahip olmak; vücudunuzun LDL yani, yüksek yoğunluklu lipoprotein (kötü kolesterol)'den kurtulmasına yardımcı olacaktır. Uzun yıllar süren araştırmalarda görüldüğü gibi, yüksek LDL seviyelerine sahip olmak kalp hastalığı riskinin artmasıyla bağlantılıdır.

3. Daha güçlü ve sağlıklı kaslar için şart

Ortalama büyüklüğe sahip olan bir adet haşlanmış yumurta 72-75 kalori içerir. Protein yönünden de son derece zengin olan yumurtayı günde 3 adet tükettiğinizde kaslarınız için mükemmel bir kaynaktır.

4. Daha sağlıklı kemiklere sahip olursunuz

Yapılan son araştırmalar, protein alımı ile kemik kütlesi veya yoğunluğu arasında anlamlı bir pozitif ilişki olduğu sonucunu ortaya koydu. Hayvansal protein kalsiyumun korunmasına ve emilmesine yardımcı oluyor. Böylelikle kemik yoğunluğu ve gücünü artırmaya yarıyor haşlanmış yumurtalar.

5. Göz sağlığınızı iyileştirir

Yumurtalar, göz sağlığına faydası olduğu kanıtlanmış antioksidanlar olan lutein ve zeaksantini içerir . Bu güçlü antioksidanlar, göz retinalarında birikir ve gözlerimizi etkileyebilecek dejeneratif işlemlerin bir kısmını önlemeye yardımcı olur. Düzenli olarak yumurta tüketmek katarakt ve makula dejenerasyonunu azaltabiliyor.

6. Daha az yiyeceksiniz

Tamam, bazen yemek gerçekten iyidir ve yemeyi durduramazsınız - yemek için çok fazla doyduğunuz durumlar dışında. Yumurtadaki protein, sizi tam olarak tok hissetmenize yardımcı olur ve gün boyu yemek için ihtiyaç duyduğunuz açlık duygusunu azaltır.



