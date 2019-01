Günde 3 yumurta yemeye başlarsanız ne olur?

Günde sadece bir adet haşlanmış yumurta yediğinizde;

Enerji (kkal): 75

Protein (g): 6.25

Toplam Yağ (g): 5.01

Toplam Karbonhidrat (g): 0.6

İçerdiği kaliteli protein sayesinde son derece sağlıklı bir gıdadır. Yağ içermez ve bunun yanı sıra vitamin ve mineraller bakımından oldukça zengindir. A,D, E, be B grubu vitaminleri, yüksek miktarda demir, kalsiyum, çinko ve bakır kaynağıdır. Yumurtanın beyazında ise B3 vitamini, sodyum, klor, potasyum, magnezyum ve kükürt bulunur. Şu an saymadığımız bir tek C vitamini kaldı :) Kendisi tam bir vitamin kombosudur.

Sağlık kaynağı yumurtayı günde 3 adet haşlanmış şekilde tükettiğinizde neler olacağına bakalım:

1. HDL (iyi kolesterol) artacak

Yumurtaların yüksek kolesterole neden olduğu hakkında birçok şey söylendi. Ancak iyi kolesterol diye bir şey var ve bu da yumurtada bol miktarda bulunuyor. Aslında, çeşitli araştırmalar düzenli bir yumurta tüketiminin HDL'nizin (Yüksek yoğunluklu lipoprotein) yükselmesine neden olacağını göstermiştir. Bu tip kolesterol, vücudunuzdaki kolesterolü bedeninizin diğer bölümlerinden karaciğerinize götürmek için gereklidir, böylece kötü kolesterolü vücudunuzdan çıkarabilir.