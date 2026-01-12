YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Hastalıklarla savaşan karaturp mucizesi: 'Babaanne ilacı' olarak biliniyor!

Sivas'ta etkili olan soğuk hava ile birlikte gribal enfeksiyon ve öksürük vakalarında artış yaşanırken, vatandaşlar çözümü doğal yöntemlerde arıyor. Bahse konu hastalıklara karşı karaturp, zencefil, zerdeçal ve bal karışımı tavsiye ediliyor.

Hastalıklarla savaşan karaturp mucizesi: 'Babaanne ilacı' olarak biliniyor!

Sivas'ta havaların soğumasıyla birlikte gribal hastalıklar, öksürük ve benzeri rahatsızlıklarda gözle görülür bir artış yaşanıyor. Mevsimsel geçişlerin de etkisiyle birçok vatandaş uzun süre geçmeyen öksürük ve halsizlik gibi şikâyetlerle karşı karşıya kalıyor. Hayat kalitesini düşüren bu rahatsızlıklara karşı ise vatandaşlar doğal yöntemlere yöneliyor.

Özellikle sofralarda yer alan karaturp içerisine filtre edilen zencefil, zerdeçal ve bal karışımı, halk arasında 'babaanne ilacı' olarak biliniyor. Kısa sürede hazırlanabilen ve tamamen doğal olan bu karışımın, geçmek bilmeyen öksürüklere karşı iyi geldiği ifade ediliyor.

Hastalıklarla savaşan karaturp mucizesi: Babaanne ilacı olarak biliniyor! 1

Sivas'ta Perakende Sebze Hali'nde esnaflık yapan Ferhat Çobanoğlu, bu karışımın vatandaşlar tarafında sıkça tercih edildiğini söyleyerek, "Bu karışım düzenli şekilde kullanılırsa bir sene boyunca ne bademcikleri şişer, ne balgam olur, ne göğsünde daralma olur ve KOAH hastalarına bile birebirdir" dedi.

"HASTALIKLARA KARŞI BİREBİR"

Bu karışım düzenli kullanıldığında etkili olacağını söyleyen Ferhat Çobanoğlu, "Sivas karaturpu, bal, zencefil ve zerdeçal kullanıyoruz. Bu karışımı kış geldiği andan itibaren hafif boğazımız gıcıklandığında, hafif boğazımız ağrıdığı zaman bu karışımı kullanıyoruz.

Hastalıklarla savaşan karaturp mucizesi: Babaanne ilacı olarak biliniyor! 2

DÜZENLİ KULLANIMDA FAYDA SAĞLIYOR

Bu karışımı vatandaşlarda seviyor. Bunu bir gün kullanırsan rahatsızlıkların geçmez ama düzenli kullanırsan faydasını görürsün. Turpun içine koyduğumuz bal, su şeklinde aşağı doğru akıyor ve akan su içiliyor. Bu karışım düzenli şekilde kullanılırsa bir sene boyunca ne bademcikleri şişer, ne balgam olur, ne göğsünde daralma olur ve KOAH hastalarına bile bire birdir" dedi.Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türk mutfağında bu lezzet ilk defa yapıldıTürk mutfağında bu lezzet ilk defa yapıldı
62 yıllık sır: Bu lezzet sadece Yozgat'ta! Ustasından tarif62 yıllık sır: Bu lezzet sadece Yozgat'ta! Ustasından tarif

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
bal zencefil turp zerdeçal grip koah kış hastalık sağlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'daki protestolarla ilgili çarpıcı iddia! Sayı 10 bini aştı

İran'daki protestolarla ilgili çarpıcı iddia! Sayı 10 bini aştı

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hamlesi! Milyonlarca Türk'ü kandırdılar

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hamlesi! Milyonlarca Türk'ü kandırdılar

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

Tezgahlar doldu, fiyatlar dibi gördü 'Geçen seneden daha uygun'

Tezgahlar doldu, fiyatlar dibi gördü 'Geçen seneden daha uygun'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.