''Ayaklarının fotoğrafını sat'' demişti! Şimdi erkeklerin suratlarına tükürerek servet kazanıyor

İngiltere, Berkshire'da yaşayan Jennifer şimdi müşterilerine özel videolar satarak geçimini sağlıyor. Genç kadın, ayaklarının 10 saniyelik videosu için 40 sterlin aldığını ve müşterilerinin hakaret ettiği üç dakikalık bir video için 150 sterline kadar ödeme yaptıklarını anlattı. Sıradan bir ayda yaklaşık 4.000 sterlin kazandığını söyleyen Jennifer, iyi bir ayda bunu ikiye katladığını söyledi.

AŞAĞILANMAKTAN HOŞLANIYORLAR

Jennifer ayrıca müşterileriyle özel görüşmeler yaptığı 10 dakikalık bir görüşme için 1000 sterline kadar ödeme alabildiğini açıkladı. Bu görüşmeleri talep edenler genelde, aşağılanmak ve alay edilmek için para göndermekten hoşlanan insanlardı.

ELEŞTİRİ ALIYOR

Jennifer, zaman zaman insanlardan savunmasız erkeklerden yararlandığı ve utanması gerektiğini söyleyen eleştiriler aldığını açıkladı. Genç kadın, ''Alay edilmek ve paralarını vermek onların tuhaflığı. İşimin bana sağladığı özgürlüğü seviyorum. İstediğim kadar az ve sık çalışabilirim. Bu bana kendimi güçlü hissettiriyor.'' diye konuştu.

KAMERAYA TÜKÜRMESİNİ İSTEDİLER

Gecede sadece iki ila üç saat çalışması gereken Jennifer'ın söylediğine göre, yapması talep edilen en tuhaf şey, bir müşterinin yüzüne tükürür gibi kameraya tükürmekti. Jennifer işinin çoğunu erkeklerin gece dışarı çıkıp sarhoş olduğu hafta sonlarında aldığını söyledi.

SEVGİLİSİ DE DESTEKLİYOR

Kendini kötü hissettiren hiçbir şey yapmadığını açıklayan genç kadın, çalıştığı firmanın oldukça iyi bir firma olduğunu, güvenliklerini sağladığını ve hatta onlar için bir terapistleri bile olduğunu anlattı. Ayrıca bir ilişkisi olduğunu ve sevgilisinin de kariyerini desteklediğini açıkladı.

