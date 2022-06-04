Gündem yaratacak 'erken seçim pazarlığı' iddiası! Kılıçdaroğlu'nun adaylığı...

'Altılı masa' etrafında toplanan siyasi parti liderlerine iktidardan sık sık cumhurbaşkanlığı seçimleri için adayını açıklaması çağrısı gelirken muhalefet iktidara 'erken seçim' çağrısıyla karşılık veriyor. Son dönemde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündemden düşmeyen siyasi çıkışları Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yönündeki sinyalleri güçlendirirken gazeteci Deniz Zeyrek muhalefet ile iktidar arasında 'erken seçim pazarlığı' için görüşmeler sürdüğünü öne sürdü.

"İKTİDAR İLE MUHALEFET ARASINDA BÖYLE BİR DİYALOG OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Zeyrek, "Bir kulis bilgisi vereyim. İktidarla muhalefet arasında bir şey başlamış" diyerek iddiasının ayrıntılarını Fox TV'de katıldığı programda şu sözlerle açıkladı:

"'Kılıçdaroğlu adaylığını açıklasın, MHP de erken seçimi açıklasın' konusunda... 'Bizim adayımız da Cumhurbaşkanı Erdoğan' denilsin ve kasım ayında seçime gidilsin... İktidar ile muhalefet arasında böyle bir diyalog olduğunu biliyorum."

"KILIÇDAROĞLU ADAYLIĞINI ADAYLIĞINI AÇIKLAMAK İSTİYOR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına değinen Zeyrek şöyle konuştu:

"Kılıçdaroğlu benim duyduğum kadarıyla ağustos ayında adaylığını resmen açıklamak istiyor ama onun beklentisi de 'Seçim kararını açıklayın, ben de adayımızı açıklayayım' şeklinde."

"EŞ ZAMANLI OLARAK BÖYLE BİR PAZARLIK VAR"

"Erken seçim tartışmasının tabanında da bu var" diyen Zeyrek, "Kılıçdaroğlu aday olursa erken seçim mi olacak?" sorusu üzerine sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evet, onlar da adaylarını açıklayacaklar eş zamanlı olarak böyle bir pazarlık var. Siyasetçilerden duyduğum bir bilgi bu."

