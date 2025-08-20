Mynet Trend

Gündüz ortada yoklar, gece olunca evleri istila ediyorlar! Bölgede kabusu oldular...

Doğu Karadeniz'de yeşil bitkilere verdikleri zararla bilinen 'vampir kelebek' Rizelilerin kabusu oldu. Evleri istila etmeye başlayan kanatlı böcekler yüzünden vatandaşlar ne ışık açabiliyor ne de cam. Sabaha kadar ölen böcekleri silmek ise ev kadınlarının korkulu rüyası oldu.

Doğu Karadeniz'de daha önce bahçelerde yeşil bitkilere verdiği zararla gündeme gelen ve bitkilerin öz sularını emdiği için 'vampir kelebek' olarak anılan Ricania Simulans isimli zararlı böcekler, akşam saatlerinde de evleri istila ederek vatandaşların huzurunu kaçırıyor.

Rize’de bitkilerin özünü emdiği için ‘vampir kelebek’ olarak adlandırılan ve çay başta olmak üzere bütün yeşil bitkilerde görülen Ricania Simulans isimli kanatlı böcekler, hayatı olumsuz etkiliyor.

IŞIĞI GÖRÜNCE GELİYORLAR

Akşam saatlerinde ışıklı ortamlara akın eden böcekler yüzünden Rize’de yaşayan vatandaşlar balkonlarının ışıklarını açamadığı gibi sıcak yaz günlerinde camlarını da açamıyor. Işığı gördüğü yere yerleşen kelebekler sabaha kadar hayatını kaybederek oldukları yere düştükleri için ise temizlikte ev hanımlarının korkulu rüyası haline geliyor.

Gündüz ortada yoklar, gece olunca evleri istila ediyorlar! Bölgede kabusu oldular... 2

Rize’nin Pazar ilçesinde yaşayan Şenay Yaşar, balkonda zaman geçiremediklerini belirterek, "Çok kelebek var. Doğa manzarası eşliğinde bir yemek yiyelim dedik, çorbamızın üstüne kelebek mi düşmedi, yemeğimize kelebek mi düşmedi. Hayatta görmediğim böceklerle karşı karşıyayız" dedi.

Rize kelebek doğu karadeniz
