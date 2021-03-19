Güner Ümit kimdir? Güner Ümit öldü mü?

Armağan Çağlayan'ın Gör Beni isimli YouTube programına konuşan Zerrin Özer, Güner Ümit'in kendisine tecavüz ettiği iddiasında bulundu. Bu yayının ardından sosyal medyada çok konuşulan Güner Ümit hakkında araştırmalar yapılmaya başladı. Sosyal medyanın gündeminde yer alan dublaj sanatçısı hakkında Güner Ümit öldü mü? sorusuna da yanıt aranıyor. Peki, Güner Ümit kimdir? İşte, çok merak edilen o ismin hayatı...

GÜNER ÜMİT KİMDİR?

Güner Ümit 1945 yılında Eskişehir’de dünyaya gelmiştir. 90’lı yıllarda TRT, Star Tv, Kanal 6, Kanal D ve Atv’de Turnike yarışmasını sunmuş ve dublaj sanatçısı olarak yerli ve yabancı pek çok film seslendirmiştir.

İlk olarak 1922 yılında TRT’de sunuculuğa başlayan Ümit, yıllar içinde farklı kanallarda transfer nedeni ile isimleri değişse de aynı formatı sunmaya devam etmiştir. 757 bölüm boyunca zaman zaman aralıklar ile Turnike programnı çeşitli isimler ile sunan Güner Ümit, 1975-1986 yıllarında Çarkıfelek programını da sunmuştur. Bazı haber kaynaklarında uzun süre ABD’de yaşadığı söylenen Ümit’in hayatını kaybettiği konuşuluyor.