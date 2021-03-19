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Güner Ümit kimdir? Güner Ümit öldü mü?

19.03.2021 00:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zerrin Özer’e tecavüz ettiği iddiası ile gündeme gelen Güner Ümit en çok araştırılan isimlerden biri oldu. Sosyal medyanın da gündeminde olan Güner Ümit hakkında pek çok kişi Güner Ümit kimdir? Sorusuna yanıt arıyor. Dublaj sanatçısı olan Ümit Güner öldü mü? Sorusu ise en çok merak edilen konular arasında. Peki, Ümit Güner kimdir? İşte detaylar…

Güner Ümit kimdir? Güner Ümit öldü mü?

Armağan Çağlayan'ın Gör Beni isimli YouTube programına konuşan Zerrin Özer, Güner Ümit'in kendisine tecavüz ettiği iddiasında bulundu. Bu yayının ardından sosyal medyada çok konuşulan Güner Ümit hakkında araştırmalar yapılmaya başladı. Sosyal medyanın gündeminde yer alan dublaj sanatçısı hakkında Güner Ümit öldü mü? sorusuna da yanıt aranıyor. Peki, Güner Ümit kimdir? İşte, çok merak edilen o ismin hayatı...

GÜNER ÜMİT KİMDİR?

Güner Ümit 1945 yılında Eskişehir’de dünyaya gelmiştir. 90’lı yıllarda TRT, Star Tv, Kanal 6, Kanal D ve Atv’de Turnike yarışmasını sunmuş ve dublaj sanatçısı olarak yerli ve yabancı pek çok film seslendirmiştir.

İlk olarak 1922 yılında TRT’de sunuculuğa başlayan Ümit, yıllar içinde farklı kanallarda transfer nedeni ile isimleri değişse de aynı formatı sunmaya devam etmiştir. 757 bölüm boyunca zaman zaman aralıklar ile Turnike programnı çeşitli isimler ile sunan Güner Ümit, 1975-1986 yıllarında Çarkıfelek programını da sunmuştur. Bazı haber kaynaklarında uzun süre ABD’de yaşadığı söylenen Ümit’in hayatını kaybettiği konuşuluyor.

GÜNER ÜMİT’İN SESLENDİRME YAPTIĞI FİLMLER

• Enter The Dragon (1973) Bruce Lee
• Günaydın Vietnam (1987) Robin Williams
• Ölü Ozanlar Derneği (1989) Robin Williams
• Mork ve Mindy (1982) Robin Williams
• Kırmızı Güneş (1971) Alain Delon
• Yüz Numaralı Adam (1978) Cem Erman
• Sıralardaki Heyecan (1976) Bülent Ersoy
• Yaz Bitti (1985) Kadir İnanır
• Fahriye Abla (1984) Tarık Tarcan
• Haram (1983) Salih Güney
• Gülsüm Ana (1982) Bülent Bilgiç
• Yusuf İle Kenan (1979) Ehat Alinçe
• Köşe Kapmaca (1979) Şemsi İnkaya
• Elm Sokağı'nda Kâbus (1984) Robert Englund
• Neşeli Günler (1978) Ahmet Tezerel
• Çaferin Çilesi (1978) Nejat Özbek
• Avare (1978) Adnan Şenses
• The Message (1976) Garrick Hagon
• Rocky (1976) Sylvester Stallone
• Bak Yeşil Yeşil (1974) Ahmet Özhan
• Atla Gel Şaban (1984) At Yarışı Spikeri

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