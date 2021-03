Güner Ümit kimdir? Güner Ümit öldü mü?

GÜNER ÜMİT’İN SESLENDİRME YAPTIĞI FİLMLER

• Enter The Dragon (1973) Bruce Lee

• Günaydın Vietnam (1987) Robin Williams

• Ölü Ozanlar Derneği (1989) Robin Williams

• Mork ve Mindy (1982) Robin Williams

• Kırmızı Güneş (1971) Alain Delon

• Yüz Numaralı Adam (1978) Cem Erman

• Sıralardaki Heyecan (1976) Bülent Ersoy

• Yaz Bitti (1985) Kadir İnanır

• Fahriye Abla (1984) Tarık Tarcan

• Haram (1983) Salih Güney

• Gülsüm Ana (1982) Bülent Bilgiç

• Yusuf İle Kenan (1979) Ehat Alinçe

• Köşe Kapmaca (1979) Şemsi İnkaya

• Elm Sokağı'nda Kâbus (1984) Robert Englund

• Neşeli Günler (1978) Ahmet Tezerel

• Çaferin Çilesi (1978) Nejat Özbek

• Avare (1978) Adnan Şenses

• The Message (1976) Garrick Hagon

• Rocky (1976) Sylvester Stallone

• Bak Yeşil Yeşil (1974) Ahmet Özhan

• Atla Gel Şaban (1984) At Yarışı Spikeri