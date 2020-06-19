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Güneşi Beklerken ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak? İşte Güneşi Beklerken dizisi konusu ve oyuncuları

DİZİ HABERLERİ  | 19.06.2020 23:40 | Son Güncelleme

Kanal D'nin bir döneme damga vuran gençlik dizisi Güneşi Beklerken ekrana dönüyor. Emre Kınay, Hande Doğandemir, Kerem Bürsin, Yağmur Tanrısevsin, İsmail Ege Şaşmaz ve Ozan Osmanpaşaoğlu'nun başrollerde oynadığı dizi, ekrana geldiği dönemde büyük ilgi görmüştü. Peki Güneşi Beklerken tekrar bölümleri ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Güneşi Beklerken dizisi yayın günü ve saati.

Güneşi Beklerken ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak? İşte Güneşi Beklerken dizisi konusu ve oyuncuları

Kanal D’nin başrollerinde; Emre Kınay, Hande Doğandemir, Kerem Bursin, İsmail Ege Şaşmaz ve Yağmur Tanrısevsin’in yer aldığı, yayınlandığı dönem büyük ilgi gören dizisi Güneşi Beklerken 22 Haziran Pazartesi’den itibaren yeniden ekrana geliyor. Güneşi Beklerken'in tekrar bölümleri hafta içi her gün 10.45’de Kanal D’de yayınlanacak.

Yönetmenliğini Altan Dönmez'in yaptığı, başrollerini Emre Kınay, Hande Doğandemir, Kerem Bürsin, Yağmur Tanrısevsin, İsmail Ege Şaşmaz ve Ozan Osmanpaşaoğlu'nun paylaştığı gençlik dizisi olan Güneşi Beklerken, 2013 ile 2014 yılları arasında Kanal D'de yayınlanmıştı.

güneşi beklerken

GÜNEŞİ BEKLERKEN KONUSU NEDİR?

Yönetmenliğini Altan Dönmez’in yaptığı, saklanan sırlar, karşılıksız aşklar, hain tuzaklar, hayal kırıklıkları ve beklenmedik yakınlaşmaların öne çıktığı Güneşi Beklerken’in genel hikayesi şöyle:

Demet (Ebru Aykaç) ve Zeynep (Hande Doğandemir), Bursa’nın Gölyazı ilçesinde mütevazı bir hayat süren anne-kızdır. Demet’in terzi dükkanında işler umduğu gibi gitmez ve elinde avucunda ne varsa kaybeder. Bu sırada İstanbul’dan Demet’e bir dost eli uzanır.

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Bu çocukluk arkadaşı Jale’dir (Deniz Türker). Jale, İstanbul’un en prestijli kolejlerinden Sayer Koleji'nin müdürüdür. Hem Zeynep’in iyi bir eğitim alması hem de yeni bir başlangıç yapmak için anne-kız, Zeynep’in tüm itirazlarına rağmen İstanbul’a taşınırlar.

Aslında Jale’nin onlar için başka planları vardır. Hem Demet’in hem de Zeynep’in hayatını kökünden değiştirecek bir sırrı saklamaktadır. Jale, geçmişte yaptığı hatayı telafi etmek için İstanbul’a getirdiği Zeynep ve Demet’in hayatında yeni ama zorlu bir sayfa açmıştır.

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Gençler arasındaki dörtlü aşk ekseninde ilerleyen hikayede, büyükler geçmişteki sırları ile yüzleşecek ve herkesin hayatı bir anda alt üst olacak.

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