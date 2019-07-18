Güneşin cilt kanserine yol açmaması için mutlaka bunları yapın

Hayati risk oluşturan melanomun sadece bedenin dış yüzeyinde değil, ağız içinde hatta bağırsakta bile görülebileceğine dikkat çeken Memorial Ankara Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Nilgün Solak, deri kanserleri ve tedavisi ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Deri kanseri, deriyi oluşturan bazı hücrelerin kontrolsüz büyümesi sonrası oluşmaktadır. Hem en sık görülen hem de her yıl düzenli olarak artan kanser türleri arasında yer alan deri kanseri, hayati riske yol açan melanom ve melanom dışı olmak üzere ikiye ayrılmakta ve tedavi protokolleri buna göre uygulanmaktadır. En sık görülen türü ise melanom olmayan grupta yer alan bazal hücreli karsinomadır.

EN ÖNEMLİ SEBEP ZARARLI GÜNEŞ IŞINLARI

Deri kanserlerine neden olan faktörlerin en önemlisi ultraviyole yani güneş ışınlarıdır. Bunun dışında;

Özellikle çocukluk döneminde haşlanma olarak adlandırılan güneş yanıkları ve yıllar içerisinde sürekli alınan kümülatif güneş ışınları,

Açık ten, renkli göz ya da çilli bir cilde sahip olmak

Yüzde veya vücutta çok fazla ben olması

Solaryuma girmek

Aile öyküsünde deri kanserinin bulunması ile birlikte albino ya da vitiligo gibi bazı genetik hastalıklara sahip olmak

Güneş altında çok fazla vakit geçirmek,

Yaşanılan coğrafyada kronik arsenik gibi kimyasallara maruz kalmak

Baca temizleyicileri ve kuaförlük gibi mesleklerde kimyasallara maruziyet gibi faktörler deri kanseri riskini artırmaktadır.