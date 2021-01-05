Güneşin doğuşu ve batışının dünyada en güzel izlendiği yer! ‘Dünya mirası’ Nemrut 5 yılda 530 bin ziyaretçi ağırladı

Doğu medeniyetleri ile batı medeniyetlerinin kesişme noktasında yer alan, anıt mezarı ve dev heykellerinin yanı sıra 2.150 metre rakımıyla “Güneşin doğuşu ve batışının dünyada en güzel izlendiği yer” olarak bilinen Nemrut Dağı, son 5 yılda 530 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı.

GÜNEŞİN EŞSİZ DOĞUŞU VE BATIŞINI SEYRETME FIRSATI

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunan, Adıyaman’ın Kahta ilçesi sınırlarında yer alan Nemrut Dağı, Kommagene Krallığı’na ait 50 metre yükseklikteki ve 150 metre çapındaki tümülüs ile çok sayıda dev esere ev sahipliği yapıyor. Milli park alanı olarak korumaya alınan bölge, her sene yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor.

Nemrut Dağı’na tırmanan ziyaretçiler, yaklaşık 40 dakika boyunca yaptıkları 800 metrelik yürüyüşten sonra güneşin eşsiz doğuşu ve batışını seyretme fırsatı elde ediyor. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, gün batımından önce geldikleri dağın zirvesinde gördükleri güzel manzarayı ölümsüzleştirmek adına bol bol fotoğraf da çekiyor.

Nemrut Dağı’nı 2016 yılında yaklaşık 50 bin kişi, 2017 yılında 100 bin kişi, 2018 yılında 130 bin kişi, 2019 yılında 200 bin kişi ve 2020 yılında koronavirüs salgını sebebiyle 50 bin kişi ziyaret etti.