Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Güneşin doğuşu ve batışının dünyada en güzel izlendiği yer! ‘Dünya mirası’ Nemrut 5 yılda 530 bin ziyaretçi ağırladı

Güneşin doğuşu ve batışının dünyada en güzel izlendiği yer! ‘Dünya mirası’ Nemrut 5 yılda 530 bin ziyaretçi ağırladı

Hande Öztürk Hande Öztürk 05.01.2021 13:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Güneşin doğuşu ve batışının dünyada en güzel izlendiği yer! ‘Dünya mirası’ Nemrut 5 yılda 530 bin ziyaretçi ağırladı

“Güneşin doğuşu ve batışının dünyada en güzel izlendiği yer” olarak nitelendirilen, dik yamaçtan 40 dakika süren 800 metrelik zorlu bir yürüyüş ile zirveye ulaşılan Nemrut Dağı, her sene binlerce turisti ağırlıyor.

Doğu medeniyetleri ile batı medeniyetlerinin kesişme noktasında yer alan, anıt mezarı ve dev heykellerinin yanı sıra 2.150 metre rakımıyla “Güneşin doğuşu ve batışının dünyada en güzel izlendiği yer” olarak bilinen Nemrut Dağı, son 5 yılda 530 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı.

nemrut dağı

GÜNEŞİN EŞSİZ DOĞUŞU VE BATIŞINI SEYRETME FIRSATI

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunan, Adıyaman’ın Kahta ilçesi sınırlarında yer alan Nemrut Dağı, Kommagene Krallığı’na ait 50 metre yükseklikteki ve 150 metre çapındaki tümülüs ile çok sayıda dev esere ev sahipliği yapıyor. Milli park alanı olarak korumaya alınan bölge, her sene yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor.

Nemrut Dağı’na tırmanan ziyaretçiler, yaklaşık 40 dakika boyunca yaptıkları 800 metrelik yürüyüşten sonra güneşin eşsiz doğuşu ve batışını seyretme fırsatı elde ediyor. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, gün batımından önce geldikleri dağın zirvesinde gördükleri güzel manzarayı ölümsüzleştirmek adına bol bol fotoğraf da çekiyor.

Nemrut Dağı’nı 2016 yılında yaklaşık 50 bin kişi, 2017 yılında 100 bin kişi, 2018 yılında 130 bin kişi, 2019 yılında 200 bin kişi ve 2020 yılında koronavirüs salgını sebebiyle 50 bin kişi ziyaret etti.

Yarışlı Gölü hayran bıraktı, Vali Arslantaş sosyal medyadan paylaştı! Yarışlı Gölü nerede? Türkiye’de flamingolar nerede yaşar?Yarışlı Gölü hayran bıraktı, Vali Arslantaş sosyal medyadan paylaştı! Yarışlı Gölü nerede? Türkiye’de flamingolar nerede yaşar?

ZİYARETÇİ PATLAMASI BEKLENİYOR

AA muhabirine açıklama yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, Nemrut’un hem Türkiye’nin hem de Adıyaman’ın göz bebeği olduğunu söyledi. Her sene binlerce kişinin Nemrut’u ziyaret ettiğini belirten Ekinci, "2019'da son 30 yılın en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştık. Aslında bu rakamın daha fazlası da mümkündü ancak konaklama ve yatak kapasitemizin yeterli olmaması nedeniyle turizmin en hareketli olduğu nisan, mayıs, haziran, eylül ve ekimde gelen taleplere cevap veremedik." dedi.

2020 yılında Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla kısıtlı ziyaretçi kabul ettiklerini dile getiren Ekinci, "Bu yılın ilk 6 ayında çok büyük hedefimiz yok. Ancak pandemi nedeniyle evlerinde, dört duvar arasında kalan insanların, başarılı aşı uygulamalarının ardından geziye çıkacaklarını ümit ediyoruz ve 2021'in ikinci 6 ayında ciddi bir ziyaretçi patlaması bekliyoruz." şeklinde konuştu.

nemrut dağı

“ENDER RASTLANAN ÖZELLİKLERE SAHİP”

Nemrut’un eşsiz güzellikleri bünyesinde barındırdığına vurgu yapan Ekinci şu ifadeleri kullandı: "Nemrut Dağı, dünyada ender rastlanan özelliklere sahip. Kommagene medeniyeti zaten Anadolu'ya özgü. Nemrut Dağı, dünya arkeoloji literatüründe çığır aşmış bir yer ve mükemmel korunmuş. Dünyada güneşin en güzel doğup battığı yerdir ve dünyada gizemi çözülememiş tek kral mezarı olma özelliğiyle insanların ilgisini çekiyor. Kommagene Krallığı'nın şaheseri Nemrut'u görmek için yerli ve yabancı turistleri Adıyaman'a bekliyoruz."

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnternetten satışa çıkartmıştı! Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı İnternetten satışa çıkartmıştı! Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı
Zonguldak'ta saklı bir cennet!Zonguldak'ta saklı bir cennet!
Yüzüklerin Efendisi'ni sevdiyseniz bunları mutlaka izlemelisinizYüzüklerin Efendisi'ni sevdiyseniz bunları mutlaka izlemelisiniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Başarı için çırılçıplak soyunmuştu! Yerden yere vurdular

Başarı için çırılçıplak soyunmuştu! Yerden yere vurdular

Lüks evlerini sergilediler! Zengin fenomenlerin hayatı şaşırttı

Lüks evlerini sergilediler! Zengin fenomenlerin hayatı şaşırttı

Bin esirin elleriyle kazdığı tünel!

Bin esirin elleriyle kazdığı tünel!

Tahtı sallantıda! Varisi ondan güzel

Tahtı sallantıda! Varisi ondan güzel

İlginizi Çekebilir

3 Ocak Pazar: TV yayın akışı

3 Ocak Pazar: TV yayın akışı

Milli Piyango’nun uğurlu gelmediği 7 Türk talihli!

Milli Piyango’nun uğurlu gelmediği 7 Türk talihli!

Nostradamus’un kehanetlerinde inanılmaz detay!

Nostradamus’un kehanetlerinde inanılmaz detay!

Reyting yarışında büyük mücadele!

Reyting yarışında büyük mücadele!

Koronavirüsü bilen astrologtan 2021 kehanetleri...

Koronavirüsü bilen astrologtan 2021 kehanetleri...

Yılbaşı bölümü gündeme oturdu! Sosyal medya çalkandı

Yılbaşı bölümü gündeme oturdu! Sosyal medya çalkandı

Diğer Haberler

Aizanoi Antik Kenti nerede, nasıl gidilir? Aizanoi Antik Kenti hakkında bilgi

Tarihte yolculuk: Aizanoi Antik Kenti

Tropikal kelebek bahçesi - Konya tropikal kelebek bahçesi nerede, giriş ücreti

Rengarenk kelebeklerin izinde tropikal bir bahçe

Galeriç Ormanı nerede, nasıl gidilir? Galeriç Subasar Ormanı

Bahar aylarında gören mest oluyor

Gökgöl Mağarası nerede? Zonguldak Gökgöl Mağarası hakkında bilgi, özellikleri, giriş ücreti

Zonguldak'ta saklı bir cennet!

İspir Yedigöller nerede, nasıl gidilir? Moryayla Yedigöller

Rize Erzurum sınırında bir cennet: İspir Yedigöller

Borçka Karagöl nerede, nasıl gidilir? Borçka Karagöl Tabiat Parkı

Karadeniz'in saklı güzelliği: Borçka Karagöl

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.