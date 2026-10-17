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Güneşle buluşunca D vitamini üretiyor! Sofraların tanıdık besininin şaşırtan özelliği

Güneş ışınlarına en çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde sadece ruhsal olarak değil bedensel olarak da birçok gereklilik ortaya çıkıyor. Güneşten aldığımız D vitamini giderek azalırken, bir besin adeta kurtarıcı olarak imdadımıza yetişiyor.

Güneşle buluşunca D vitamini üretiyor! Sofraların tanıdık besininin şaşırtan özelliği
Gökçen Kökden

Beslenme Uzmanı Lily Keeling, D vitamini alımını desteklemek için beslenmeye eklenebilecek basit bir öneri paylaştı. Kemik, diş ve kas sağlığının korunmasında önemli rol oynayan D vitamini, güneş ışığının yanı sıra bazı besinlerden de alınabiliyor. Keeling’e göre sofralara eklenebilecek belirli bir besin, günlük D vitamini alımına katkı sağlayabilir.

Güneşle buluşunca D vitamini üretiyor! Sofraların tanıdık besininin şaşırtan özelliği 1

DOĞANIN GİZLİ MUCİZESİ: MANTARLAR!

İster bitkisel kaynaklarla beslenin isterseniz protein desteği yüksek bir programa sahip olun, mantarlar hemen herkesin vazgeçilmezleri arasında. Fakat D vitamini kaynağı olarak tercih ederken birkaç detaya dikkat etmek gerekiyor. Her mantar türü, doğal olarak aynı D vitamini değerine sahip değil. Bu besin değerlerine sahip olması için yetişme aşamasında güneş ışığına ve ultraviyole ışığa bolca maruz kalması gerekiyor. 

Uzmanlar, ultraviyole ışık altında yetişen mantarların doğal olarak D2 vitamini üretiyor. Böylece D vitamini konusunda en iyi destekleyicilerden biri haline geliyor. Fakat seçiminizi yaparken mantarın nerede yetiştiğini dikkat etmeniz önemli. Laboratuvar ortamında ultraviyole ışınlarına maruz kalmamış mantarlar, istediğiniz etkiyi vermeyecektir. 

Güneşle buluşunca D vitamini üretiyor! Sofraların tanıdık besininin şaşırtan özelliği 2

Ergosterol olarak bilinen ve mantarların doğal bir parçası olan yapı, ultraviyole ışıkla karşılaştığı anda doğal olarak D2 vitaminin haline geliyor. Üstelik bu doğada sık karşılaşılan bir durum değil. Güneş ışığıyla vitamin değeri artan nadir besin kaynaklarından biri haline geliyorlar. 

Üstelik bu mantarların D vitamini değerlerinden yararlanmak için tek bir şekilde yemeniz şart değil. Soteleme, fırınlama veya ızgara gibi birçok yöntemle pişirerek en lezzetli halde sağlığınıza destekleyebilirsiniz. Fakat aşırı yağ ve tuz gibi eklemeler, yemeğin genel sağlık adına besin değerlerini düşürüyor.

Güneşle buluşunca D vitamini üretiyor! Sofraların tanıdık besininin şaşırtan özelliği 3

EN İDEAL MANTAR TÜRÜ HANGİSİ?

Kestane mantarı, kültür mantarı ve Portobello adı verilen mantar türü, ışık ve UV uygulamaları sayesinde en yüksek D vitamini miktarlarına sahip olabiliyor. Örneğin;  80 gramlık UV ışığı görmüş mantar porsiyonu yaklaşık 400 IU’ya kadar D vitamini sağlayabiliyor. 

İster kahvaltılarda omlet, isterseniz akşam yemeğinde leziz bir mantarlı makarna olarak tüketin, bu besin hem ağzınızı şenlendirecek hem de sağlığınızı destekleyecek. 

Güneşle buluşunca D vitamini üretiyor! Sofraların tanıdık besininin şaşırtan özelliği 4

Fakat tüm bunlara rağmen D vitamininin en büyük kaynağının Güneş olduğu unutulmamalı. Beslenmeyle alınan D vitamini, herkeste aynı ihtiyacı karşılamayabilir. Güneşe çıkma süresi, kullanılan bazı ilaçlar veya yaş durumu gibi faktörler bu ihtiyaçla ilgili takviye destek ihtiyacını da beraberinde getirebilir. Bu nedenle öncelikle mutlaka bir doktora danışmanıza fayda vardır.

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Anahtar Kelimeler:
mantar D vitamini
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