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Kadın hastanede cinsel ilişkiye girerken yakalandı! Tutuklanmamak için nöbet geçirdi

01.07.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de yaşanan bir olay ülkenin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Shannon Baker isimli bir kadın hastanede tedavi gördüğü sırada erkek arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi. Hastane personeline yakalanan kadın tutuklanmamak için nöbet geçirme numarası yaptı.

Kadın hastanede cinsel ilişkiye girerken yakalandı! Tutuklanmamak için nöbet geçirdi

İngiltere’de bir hastanenin acil servisinde ilginç bir olay yaşandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadın tedavi gördüğü sırada ziyaret saatleri olmamasına rağmen erkek arkadaşı onu görmeye geldi. Koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinada olan adam yasakları çiğnedi ve sevgilisinin yanına geldi. İkili cinsel ilişkiye girdikleri sırada hastane personeline yakalandı. Olayın polise bildirilmesi üzerine kadın tutuklanmamak için nöbet geçirme numarası yaptı.

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MAHKEMEYE ÇIKARTILDI

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Hastaların uykuda olduğu ve ziyaretçilerin girişinin yasak olduğu bir saatte tedavi altındaki Baker’in erkek arkadaşı onu görmeye geldi. İkilinin diğer hastalara aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiğini fark eden hastane personeli durumu polis bildirdi. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesi üzerine Baker, bir anda nöbet geçirmeye başladı. Doktorların müdahalesinde kadının tutuklanmamak için numara yaptığı tespit edildi. Mahkemeye çıkartılan Baker ve sevgilisi 120 sterlin (yaklaşık 2bin 429 TL) para cezasına çarptırıldı.

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