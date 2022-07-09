Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Hastanede akılalmaz olay! Sağlık görevlileri ve hastaları rehin alan saldırgan dehşet saçtı

Hastanede akılalmaz olay! Sağlık görevlileri ve hastaları rehin alan saldırgan dehşet saçtı

09.07.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’in Şanghay şehrinde bir hastanede yaşanan olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Huangpu bölgesinde bıçaklı bir saldırgan hastanede dehşeti yaşattı. Hastanenin 7. katında sağlık görevlileri ve hastaları rehin alan saldırgan 4 kişinin ölümüne neden oldu.

Çin’in Şanghay şehrindeki Huangpu bölgesinde Ruijin Hastanesi’nde bıçaklı bir kişi tarafından saldırı gerçekleştirildi. 4 kişinin ölümüne neden olan saldırganın hastaları ve sağlık personelini de rehin aldığı bildirildi. Hastanedeki saldırıdan kaçmak isteyenler turnikelerin altından koşarak olay yerinden uzaklaşırken büyük bir panik yaşandı.

Gördüklerine inanamadı! Serinlemek için dondurma yiyen kadının ağzının içinde yanıklar oluştuGördüklerine inanamadı! Serinlemek için dondurma yiyen kadının ağzının içinde yanıklar oluştu

POLİS OLAYA MÜDAHALE ETTİ

1

Polisten yapılan açıklamada, "Polis kısa sürede olay yerine geldi ve hastanenin yedinci katında bir grup insanı bıçakla rehin tutan bir adam buldu.” ifadelerine yer verildi. Saldırının nedeni henüz bilinmese de polis olayın bastırıldığını ve saldırganın yakalandığını ifade etti.

Dehşet anları kamerada! 22 yaşındaki kadın 15 metreden suya atladı, hayatı bir anda değiştiDehşet anları kamerada! 22 yaşındaki kadın 15 metreden suya atladı, hayatı bir anda değişti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gördüklerine inanamadı! Dondurmadan ağzı yandıGördüklerine inanamadı! Dondurmadan ağzı yandı
Aldatan kocasının penisini iki kez kestiAldatan kocasının penisini iki kez kesti
Cinsel ilişkiye girerken pencereyi açık unuttularCinsel ilişkiye girerken pencereyi açık unuttular
Anahtar Kelimeler:
Çin şangay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Dehşet anları kamerada! 15 metreden atladı, suya çakıldı

Dehşet anları kamerada! 15 metreden atladı, suya çakıldı

Eski yetişkin film yıldızı yatalak olmuştu! Son halini paylaştı

Eski yetişkin film yıldızı yatalak olmuştu! Son halini paylaştı

Yıllarca erkek olarak yaşadı! Meğerse kadınmış

Yıllarca erkek olarak yaşadı! Meğerse kadınmış

Ölenlerin yakınları şokta! Cesetleri parçalayıp satmışlar

Ölenlerin yakınları şokta! Cesetleri parçalayıp satmışlar

İlginizi Çekebilir

Gördüklerine inanamadı! Dondurmadan ağzı yandı

Gördüklerine inanamadı! Dondurmadan ağzı yandı

Yeni imajını siyah bikinisiyle tanıttı! Dekoltesi olay yarattı

Yeni imajını siyah bikinisiyle tanıttı! Dekoltesi olay yarattı

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

“Kocamla aynı yatağı paylaşıyorlar”

“Kocamla aynı yatağı paylaşıyorlar”

Çift vajinalı kadının itirafı! "Acı verici derecede..."

Çift vajinalı kadının itirafı! "Acı verici derecede..."

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.