Hastanede akılalmaz olay! Sağlık görevlileri ve hastaları rehin alan saldırgan dehşet saçtı

Çin’in Şanghay şehrindeki Huangpu bölgesinde Ruijin Hastanesi’nde bıçaklı bir kişi tarafından saldırı gerçekleştirildi. 4 kişinin ölümüne neden olan saldırganın hastaları ve sağlık personelini de rehin aldığı bildirildi. Hastanedeki saldırıdan kaçmak isteyenler turnikelerin altından koşarak olay yerinden uzaklaşırken büyük bir panik yaşandı.

POLİS OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Polisten yapılan açıklamada, "Polis kısa sürede olay yerine geldi ve hastanenin yedinci katında bir grup insanı bıçakla rehin tutan bir adam buldu.” ifadelerine yer verildi. Saldırının nedeni henüz bilinmese de polis olayın bastırıldığını ve saldırganın yakalandığını ifade etti.



