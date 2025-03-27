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Güney kore bu skandalla çalkalanıyor... Neredeyse yarım asıl önce satılmış olabilirler! Bebekleri 'valiz' gibi...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
27.03.2025 13:57
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Güney Kore'de yapılan bir araştırma, 1960-1990 yılları arasında yaklaşık 200 bin çocuğun sahte belgelerle Batı ülkelerine evlatlık olarak gönderildiğini ortaya koydu. Komisyon, dönemin hükümetlerinin bu çocuk ticaretine göz yumduğunu ve birçok çocuğun "valiz gibi" yabancı ülkelere gönderildiğini açıkladı.

Güney kore bu skandalla çalkalanıyor... Neredeyse yarım asıl önce satılmış olabilirler! Bebekleri 'valiz' gibi...

Güney Kore, yıllarca gizli kalmış büyük bir evlatlık skandalıyla yüzleşiyor. Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu'nun üç yıl süren araştırmasının ardından, 1960 ila 1990 yılları arasında yaklaşık 200 bin çocuğun, sahte belgelerle Batı ülkelerine evlatlık olarak "satıldığı" ortaya çıktı. Komisyon, dönemin hükümetlerinin çocuk ticaretine göz yumduğunu ve bu süreçte aktif rol aldığını açıkladı.

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ÜÇ KURUŞ İÇİN BEBEK TACİRLİĞİ

Özellikle ABD ve Avustralya'ya gönderilen 367 çocuğun belgelerinde, kimlik bilgilerinin kasten değiştirildiği ve anneleri hayatta olmasına rağmen çocukların yetim olarak gösterildiği tespit edildi. Evlatlık işlemlerinin yürütüldüğü kurumların her bir çocuk başına ortalama 2 bin dolar gelir elde ettiği ve bu ticaretin hükümetin denetiminden kaçırıldığı belirlendi.

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KOMİSYON KABUL ETTİ

Skandalın çarpıcı bir diğer boyutu ise, engelli çocuklar ve evlilik dışı doğan bebeklerin ülkeden çıkarılmasının teşvik edilmesiydi. 1970'li ve 1980'li yıllarda bu çocukların büyük bir kısmı, Avrupa ve ABD'ye gönderildi.

Komisyon, skandalı ilk kez resmi olarak kabul ederken, Güney Kore hükümetini geçmişteki hatalarından ötürü özür dilemeye çağırdı. Komisyon Başkanı, süreci "Çocuklar valiz gibi yabancı ülkelere gönderildi" sözleriyle özetledi.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore bebek evlatlık
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