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Güney Kore’de turistlerin başını ağrıtabilecek ilginç gelenek! Neden kafelerde bahşiş verilmiyor?

02.06.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilmediğiniz bir ülkeye gitmeden önce mutlaka oranın kültürünü araştırmalı ve öğrenmelisiniz. Her ülkenin kendisine has kültürel özelliklerinin olduğunu belirtmekle beraber Asya ülkelerinin kuralları daha katıdır. Asya öğretilerinin kucağındaki Güney Kore’de vatandaşlar kafelerde bahşiş bırakmayı hoş karşılamaz. Peki bu kültürün önemi nedir?

Güney Kore’de turistlerin başını ağrıtabilecek ilginç gelenek! Neden kafelerde bahşiş verilmiyor?

Türkiye’de yazılı olmayan görgü kurallarından bir tanesi de kafe ve restoranlarda bahşiş bırakmaktır. Müşterinin isteğine bağlı olarak bırakılan bahşiş uygulaması bazı Avrupa ülkelerinde zorunlu bir sistem haline gelmiştir. Doğru miktarda bahşiş bırakmamak birçok ülkede saygısızlık, kabalık sayılır. Ancak bazı yerlerde de bahşiş bıraktığınızda saygısızlık etmiş olursunuz. Güney Kore de bahşiş bıraktığınızda kaba olarak görüleceğiniz bir ülke olarak karşımıza çıkıyor.

Güney Kore'de garsonlar için bahşiş bırakıldığında bu aşağılayıcı olarak algılanır. Kadın garsonlar burada iyi maaş alırlar ve bahşiş verdiğiniz zaman personeli aşağılamış olursunuz. Ama Amerika veya Avrupa ülkelerinde Koreli olmayan personellerin ve işletme sahibinin bulunduğu bir mekana giderseniz, elbette bütün bahşişler memnuniyetle kabul edilir.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore
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