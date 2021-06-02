Güney Kore’de turistlerin başını ağrıtabilecek ilginç gelenek! Neden kafelerde bahşiş verilmiyor?

Türkiye’de yazılı olmayan görgü kurallarından bir tanesi de kafe ve restoranlarda bahşiş bırakmaktır. Müşterinin isteğine bağlı olarak bırakılan bahşiş uygulaması bazı Avrupa ülkelerinde zorunlu bir sistem haline gelmiştir. Doğru miktarda bahşiş bırakmamak birçok ülkede saygısızlık, kabalık sayılır. Ancak bazı yerlerde de bahşiş bıraktığınızda saygısızlık etmiş olursunuz. Güney Kore de bahşiş bıraktığınızda kaba olarak görüleceğiniz bir ülke olarak karşımıza çıkıyor.

Güney Kore'de garsonlar için bahşiş bırakıldığında bu aşağılayıcı olarak algılanır. Kadın garsonlar burada iyi maaş alırlar ve bahşiş verdiğiniz zaman personeli aşağılamış olursunuz. Ama Amerika veya Avrupa ülkelerinde Koreli olmayan personellerin ve işletme sahibinin bulunduğu bir mekana giderseniz, elbette bütün bahşişler memnuniyetle kabul edilir.



