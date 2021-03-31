Japonlar günümüzde hala neden yerde oturarak yemek yiyor?

Japonların sandalye yerine yere oturmayı tercih etmesinin ana nedeni aslında gelenektir. Japonlar kültürlerine duydukları saygı ve bağlılık ile bilinen bir toplumdur. Bu nedenle onların gündelik hayatları içerisinde pek çok eylem geleneklerine bağlı olarak gerçekleştirilir. Yerde oturarak yemek yeme de işte bu geleneklerin bir parçası olarak günümüze kadar ulaşmıştır.

Konu yemek yemeye geldiğinde Japonya’da sandalye kullanımı pek yaygın bir seçenek değildir. Sandalyeler Japonya’da kabul görmüş bir konsept olmasına rağmen konu yemek olduğu zaman Japonlar genellikle yerde oturmayı tercih ediyor. İnsanların bu kültüre dair en şaşırdığı nokta ise Japonların 5 yıldızlı restoranlarda bile sandalye yerine yerde oturmayı seçmesidir. Bu kültür aslında Çinlilerin yere oturma kültüründen gelmektedir ve daha sonraları "Tatami kültürü" denen bir kültüre dönüşmüştür. Tatami bir çeşit yer kaplaması malzemesi ya da yer matıdır ve hala geleneksel Japon stilli evlerde bulunmaktadır.

Tatami geleneksel olarak pirinç samanı kullanılarak yapılır. Bu Japonların yere oturmayı tercih etmesinin başka bir nedenidir. Çünkü tatamiler sağlam zeminler değildir ve bu nedenle sandalyeleri uzun süre destekleyemezler. Japonlar iklimi ile çok iyi uyumlu olan tatamiyi kullanmayı tercih ederler.