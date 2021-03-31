Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Japonlar günümüzde hala neden yerde oturarak yemek yiyor?

Japonlar günümüzde hala neden yerde oturarak yemek yiyor?

Seray Üstün Seray Üstün
31.03.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya kendi kültürünü ve geleneklerini yüzyıllardır yaşatmayı başarmıştır. Birçok Japon kültürü günümüze kadar ulaşmıştır. Japonya’da halk yerde uyumayı tercih ederken evli çiftler ayrı odalarda kalıyor. Bütün bunların yanında günümüzde hala Japon yer sofralarını kullanılıyor.

Japonlar günümüzde hala neden yerde oturarak yemek yiyor?

Japonların sandalye yerine yere oturmayı tercih etmesinin ana nedeni aslında gelenektir. Japonlar kültürlerine duydukları saygı ve bağlılık ile bilinen bir toplumdur. Bu nedenle onların gündelik hayatları içerisinde pek çok eylem geleneklerine bağlı olarak gerçekleştirilir. Yerde oturarak yemek yeme de işte bu geleneklerin bir parçası olarak günümüze kadar ulaşmıştır.

Konu yemek yemeye geldiğinde Japonya’da sandalye kullanımı pek yaygın bir seçenek değildir. Sandalyeler Japonya’da kabul görmüş bir konsept olmasına rağmen konu yemek olduğu zaman Japonlar genellikle yerde oturmayı tercih ediyor. İnsanların bu kültüre dair en şaşırdığı nokta ise Japonların 5 yıldızlı restoranlarda bile sandalye yerine yerde oturmayı seçmesidir. Bu kültür aslında Çinlilerin yere oturma kültüründen gelmektedir ve daha sonraları "Tatami kültürü" denen bir kültüre dönüşmüştür. Tatami bir çeşit yer kaplaması malzemesi ya da yer matıdır ve hala geleneksel Japon stilli evlerde bulunmaktadır.

Tatami geleneksel olarak pirinç samanı kullanılarak yapılır. Bu Japonların yere oturmayı tercih etmesinin başka bir nedenidir. Çünkü tatamiler sağlam zeminler değildir ve bu nedenle sandalyeleri uzun süre destekleyemezler. Japonlar iklimi ile çok iyi uyumlu olan tatamiyi kullanmayı tercih ederler.

Japonların sandalye yerine yer koltuklarını tercih etmelerinin bir başka nedeni de mekanın korunmasıdır. Japonya küçük bir ülkedir; dolayısıyla artan nüfusu barındırabilmek amacıyla küçük dairelere sahiptirler. Bu zemin kültürüne sahip olmak, yerden tasarruf etmenin bir yoludur. Örneğin, akşam veya öğle yemeğini yedikten sonra yemek düzenini toplayıp yer yataklarını yayarak uyuyabilirler.

Bilim cevap arıyor! Japonya’da evli çiftler neden ayrı yataklarda uyumayı tercih ediyor?Bilim cevap arıyor! Japonya’da evli çiftler neden ayrı yataklarda uyumayı tercih ediyor?

Yer koltuklarının tercih edilmesinin bir diğer nedeni ise Japonya’nın deprem ve tsunami eğilimli bir bölge olmasıdır. Doğal bir afetle karşılaşıldığı zaman evin içerisinde daha az eşya bulunması daha güvenli bir ortam yaratır. Yerde uyumaları ve daha az eşyaya sahip olmaları olası bir afet durumunda evden çıkışlarını da hızlandırmaktadır.

Ülkenin coğrafyası ise insanların yer koltuklarını tercih etmelerinin bir başka nedenidir. Japonya, diğer ülkelerden izole edilmiş bir ada ülkesidir, dolayısıyla etki ve istilalardan uzaktır. Song ve Yuan Hanedanları'ndan sonra Çin ile Japonya arasındaki ticaret ilişkileri koptuğunda, sandalyeler uzun bir süre Japonya'ya tanıtılamadı.

Yere oturmanın pek çok farklı şekli bulunmaktadır. “Seiza meditation” pozu yere oturmanın daha resmi ve kibar bir yöntemidir. Agura (bağdaş kurarak oturma) ve Tatehiza (tek diz yukarıya kıvrık oturma) erkekler için daha yaygın ve kabul edilir oturuş stilleridir. Kadınlar için farklı oturma alternatifleri ise Yoko-Zuvari (iki bacağın da yanda toplanarak oturulması), Obachan-Suwari (seiza benzeri bir oturuş) oturuş pozlarıdır. Son olarak da Tai-Iku-Suwari oturuşu (dizlerin karna çekilerek oturulması) genellikle eğitim ortamlarında tercih edilen bir oturuştur.

Asyalı insanların gözlerinin çekik olma sebebi nedir?Asyalı insanların gözlerinin çekik olma sebebi nedir?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Devlet Başkanı'nın skandal görüntüsü! Servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Devlet Başkanı'nın skandal görüntüsü! Servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı
30 Mart Survivor eleme adayları30 Mart Survivor eleme adayları
Ölüm Vadi'sindeki hareket eden kayalar!Ölüm Vadi'sindeki hareket eden kayalar!
Anahtar Kelimeler:
Çin Japonya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Herkes onu Hızlı ve Öfkeli filmiyle biliyor ama...

Herkes onu Hızlı ve Öfkeli filmiyle biliyor ama...

Kalçası ve cinsel organı nedeniyle zulme uğradı!

Kalçası ve cinsel organı nedeniyle zulme uğradı!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bilimin açıklayamadığı 10 olay! Teknoloji yetersiz kaldı

Bilimin açıklayamadığı 10 olay! Teknoloji yetersiz kaldı

Bu teknikle 120 saniyede uykuya dalacaksınız

Bu teknikle 120 saniyede uykuya dalacaksınız

Kadınların yönettiği sıra dışı bir ada! Sadece 400 kişi...

Kadınların yönettiği sıra dışı bir ada! Sadece 400 kişi...

Diğer Haberler

Survivor 30 Mart eleme adayı belli oldu! Survivor'da eleme potasında kimler var?

Survivor 30 Mart eleme adayları

Survivor 2021 Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte 30 Mart Survivor eleme adayları

30 Mart Survivor eleme adayları

Survivor 2021 bu hafta eleme adayları kim oldu? Survivor eleme potasında kimler var?

Survivor eleme potasında kimler var?

“Kuştepe’nin turizm elçisi” köyünü fotoğrafçılar için cazip hale getiriyor

Köyüne dev hizmet! Fotoğrafçılara özel konsept hazırlıyor

1952 yılında Londra’da binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olan dünyanın en büyük felaketi: Öldüren Sis

Öldüren sis! Binlerce kişiyi etkiledi

Bir döneme damga vuran dünyanın en zeki insanı: William James Sidis

İlkokulu 9 ayda bitirdi, 11 yaşında Harvard’a girdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.