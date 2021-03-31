Japonlar günümüzde hala neden yerde oturarak yemek yiyor?

Japonların sandalye yerine yere oturmayı tercih etmesinin ana nedeni aslında gelenektir. Japonlar kültürlerine duydukları saygı ve bağlılık ile bilinen bir toplumdur. Bu nedenle onların gündelik hayatları içerisinde pek çok eylem geleneklerine bağlı olarak gerçekleştirilir. Yerde oturarak yemek yeme de işte bu geleneklerin bir parçası olarak günümüze kadar ulaşmıştır.
Konu yemek yemeye geldiğinde Japonya’da sandalye kullanımı pek yaygın bir seçenek değildir. Sandalyeler Japonya’da kabul görmüş bir konsept olmasına rağmen konu yemek olduğu zaman Japonlar genellikle yerde oturmayı tercih ediyor. İnsanların bu kültüre dair en şaşırdığı nokta ise Japonların 5 yıldızlı restoranlarda bile sandalye yerine yerde oturmayı seçmesidir. Bu kültür aslında Çinlilerin yere oturma kültüründen gelmektedir ve daha sonraları "Tatami kültürü" denen bir kültüre dönüşmüştür. Tatami bir çeşit yer kaplaması malzemesi ya da yer matıdır ve hala geleneksel Japon stilli evlerde bulunmaktadır.
Tatami geleneksel olarak pirinç samanı kullanılarak yapılır. Bu Japonların yere oturmayı tercih etmesinin başka bir nedenidir. Çünkü tatamiler sağlam zeminler değildir ve bu nedenle sandalyeleri uzun süre destekleyemezler. Japonlar iklimi ile çok iyi uyumlu olan tatamiyi kullanmayı tercih ederler.
Japonların sandalye yerine yer koltuklarını tercih etmelerinin bir başka nedeni de mekanın korunmasıdır. Japonya küçük bir ülkedir; dolayısıyla artan nüfusu barındırabilmek amacıyla küçük dairelere sahiptirler. Bu zemin kültürüne sahip olmak, yerden tasarruf etmenin bir yoludur. Örneğin, akşam veya öğle yemeğini yedikten sonra yemek düzenini toplayıp yer yataklarını yayarak uyuyabilirler.
Yer koltuklarının tercih edilmesinin bir diğer nedeni ise Japonya’nın deprem ve tsunami eğilimli bir bölge olmasıdır. Doğal bir afetle karşılaşıldığı zaman evin içerisinde daha az eşya bulunması daha güvenli bir ortam yaratır. Yerde uyumaları ve daha az eşyaya sahip olmaları olası bir afet durumunda evden çıkışlarını da hızlandırmaktadır.
Ülkenin coğrafyası ise insanların yer koltuklarını tercih etmelerinin bir başka nedenidir. Japonya, diğer ülkelerden izole edilmiş bir ada ülkesidir, dolayısıyla etki ve istilalardan uzaktır. Song ve Yuan Hanedanları'ndan sonra Çin ile Japonya arasındaki ticaret ilişkileri koptuğunda, sandalyeler uzun bir süre Japonya'ya tanıtılamadı.
Yere oturmanın pek çok farklı şekli bulunmaktadır. “Seiza meditation” pozu yere oturmanın daha resmi ve kibar bir yöntemidir. Agura (bağdaş kurarak oturma) ve Tatehiza (tek diz yukarıya kıvrık oturma) erkekler için daha yaygın ve kabul edilir oturuş stilleridir. Kadınlar için farklı oturma alternatifleri ise Yoko-Zuvari (iki bacağın da yanda toplanarak oturulması), Obachan-Suwari (seiza benzeri bir oturuş) oturuş pozlarıdır. Son olarak da Tai-Iku-Suwari oturuşu (dizlerin karna çekilerek oturulması) genellikle eğitim ortamlarında tercih edilen bir oturuştur.
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