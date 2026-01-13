Güney Kore'nin eski lideri Yoon hakkında idam talebi
GÜNEY Kore'nin eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında idam cezası talep edildi.
13.01.2026 16:46
Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un Aralık 2024'ten bu yana yargılandığı sıkıyönetim davasının son duruşması görüldü. Savcılık, Yoon'a idam cezası verilmesini istedi. Mahkemenin hükmünü şubat başlarında açıklaması bekleniyor.
Kaynak: DHA | Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır
