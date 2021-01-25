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Güney Koreli ünlü rapçi Jeong Heon-cheol evinde ölü bulundu!

25.01.2021 14:03 | Son Güncelleme:
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Güney Koreli ünlü rapçi Jeong Heon-cheol evinde ölü bulundu!

'Iron' olarak bilinen Güney Koreli ünlü rapçi Jeong Heon-cheol, başkent Seul’deki evinde ölü olarak bulundu. Ölüm nedenine dair bir açıklama yapılmadı.

Sahne adı ‘Iron’ olarak bilinen Güney Koreli ünlü rapçi Jeong Heon-cheol, başkent Seul’deki apartman dairesinde ölü olarak bulundu. Güney Kore polisinden yapılan açıklamada, Heon-cheol’ün yatakta bulunduğu ve vücudunda kanamaların meydana geldiği bildirildi.

Rapçi Heon-cheol, 2016 yılında uyuşturucu madde kullanımından mahkemeye çıkarılmış, 40 saatlik rehabilitasyon programı şartıyla para cezasına çarptırılmıştı.

2017 de ise eski kız arkadaşına saldırıdan tekrar mahkemeye çıkmış, 80 saatlik kamu hizmeti yapmakla cezalandırılmıştı.


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