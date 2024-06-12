Günler önce evlendi... Merve Dizdar balayı yerine ödül töreninde ortaya çıktı

İki sezon boyunca Star TV'de yayınlanan Ömer dizisinde Nisa karakterine hayat veren Merve Dizdar, oyunculuk performansıyla olduğu kadar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

2021 yılında Gürhan Altundaşar’dan boşanan Merve Dizdar, aradığı aşkı Cihan Ayger'de bulmuştu. Dizdar ile Ayger geçtiğimiz günlerde Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde nikah masasına oturdu.

Aile arasında gerçekleşen nikah törenine dair kareler ise sosyal medyada çok konuşuldu. Şu sıralar balayında olması beklenen Merve Dizdar ödül töreninde ortaya çıktı.

ÖDÜL TÖRENİNDE GÖRÜLDÜ

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Geçtiğimiz günlerde iş insanı Cihan Ayger ile dünyaevine giren oyuncu Merve Dizdar, Afife Jale Ödül Töreni'nde objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dizdar, "Sizi balayında bekliyorduk ama ödül törenin de gördük" ifadelerinin kullanılması üzerine "Biz balayına 14'ünde gideceğiz. Afife Jale Ödül Töreni'miz vardı. Ödül verdim ben de çok mutluyum, keyfim yerinde" dedi.

BALAYINA BAKIN NEREYE GİDECEKLERMİŞ

Öte yandan Merve Dizdar, balayına çok merak ettikleri için Japonya'ya gideceklerini söyledi.







