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Günlerce banyoda mahsur kaldılar! Ukraynalı yaşlı çift gözyaşlarıyla anlattı

26.04.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna’nın cephe hattı yakınlarında mahsur kalan yaşlı bir çift, Rus bombardımanından korunmak için günlerce banyolarına koydukları bir taburenin üzerinde yaşamak zorunda kaldı. Babasını İkinci Dünya Savaşı sırasında kaybettiğini ifade eden Vera Hurovaya, “Bize yaptıklarına inanamıyorum” diyerek yaşananlara isyan etti.

Günlerce banyoda mahsur kaldılar! Ukraynalı yaşlı çift gözyaşlarıyla anlattı

Vera Hurovaya ve koca Vladimir Krupenya, Kharkiv'in sınırında kalan bir apartman dairesinde yaşıyordu. Rusya'nın aralıksız bombardımanları nedeniyle çorak bir arazi olan Saltivka semtindeki komşuları kaçmayı başardı. Ancak 73 yaşındaki Vera ve 83 yaşındaki Vlad gidecek başka bir yerleri olmadığı için evlerini terk etmedi. Yorgun çift, The Sun'a Vladimir Putin'in birlikleri tarafından evlerinin bir kısmı yıkıldığı için mum ışığıyla aydınlatılan banyodaki tahta taburelerde uyuduklarını söyledi.

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MEVZİLERDEN SADECE YARIM METRE UZAKTA

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Çevresindeki hiçbir yaşam belirtisi göremediklerini ifade eden Vera, yıkılan evlerinin Rusya’nın mevzilerinden sadece yarım metre uzakta olduğunu söyledi. Musluklarından nadiren temiz su aktığını ifade eden yaşlı çift, temel ihtiyaçlarını karşılama konusunda büyük bir sorun yaşadıklarını belirtti. Hasarlı zemin kattaki dairelerinde, Vera lavabonun üzerinde bir yastıkla uyurken, Vlad banyo kapısına yaslanıyor.

İkinci Dünya Savaşı yıllarında babasının hayatını savaş nedeniyle kaybettiğini ifade eden Vera, “Babam İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı savaşırken öldü. Nazilerin bunu bize yaptığını hayal edebiliyorum ama Ruslar? Bunu bize yaptıklarına inanamıyorum” diye konuştu.

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