Günlerce yoğun bakımda kalmıştı! Sefo, Killa Hakan'ın son halini paylaştı

Uzun süredir Almanya'da yaşayan ünlü rapçi Killa Hakan, ölümden dönmüştü. Covid-19'a yakalandıktan sonra komaya giren ünlü rapçi ardından 2,5 ay kadar da yoğun bakımda kalmıştı. Sağlık durumu sevenlerini endişelendiren 49 yaşındaki ünlü rapçi Killa Hakan'ın son hali ortaya çıktı.

Ölümden dönen Killa Hasan'ı şarkıcı Sefo ziyaret etti.

Ünlü rapçi Sefo'nun sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf, Killa Hakan hayranlarını mutlu etti. Bu paylaşım sayesinde sevilen rapçi Killa Hakan'ın sağlık durumunun iyi olduğu görüldü.



