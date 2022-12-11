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Günlerce yoğun bakımda kalmıştı! Sefo, Killa Hakan'ın son halini paylaştı

11.12.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da yaşayan ve bir süre yoğun bakımda kalan ünlü rapçi Killa Hakan'ın son hali ortaya çıktı. Sefo, Berlin'e gider gitmez meslektaşını ziyaret edip, çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Günlerce yoğun bakımda kalmıştı! Sefo, Killa Hakan'ın son halini paylaştı

Uzun süredir Almanya'da yaşayan ünlü rapçi Killa Hakan, ölümden dönmüştü. Covid-19'a yakalandıktan sonra komaya giren ünlü rapçi ardından 2,5 ay kadar da yoğun bakımda kalmıştı. Sağlık durumu sevenlerini endişelendiren 49 yaşındaki ünlü rapçi Killa Hakan'ın son hali ortaya çıktı.

Ölümden dönen Killa Hasan'ı şarkıcı Sefo ziyaret etti.

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Ünlü rapçi Sefo'nun sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf, Killa Hakan hayranlarını mutlu etti. Bu paylaşım sayesinde sevilen rapçi Killa Hakan'ın sağlık durumunun iyi olduğu görüldü.

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