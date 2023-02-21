Günlerdir afet bölgesinde olan Mehmet Şef "Hiçbir şey uzaktan göründüğü gibi değil" diyerek herkese seslendi: Rehavet kapılmayalım

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki şiddetli deprem ve ardından Hatay'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremler ülkemizi sarstı.

Büyük yıkımlara ve can kayıplarına neden olab depremler sonrası MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkayada ekibini toplayıp afet bölgesinde sahra mutfağı kurdu.

Depremzedeler için kazan kazan yemekler pişiren Mehmet Yalçınkaya günlerdir afet bölgesinde. Mehmet Şef sosyal medyadan herkese seslendi.

"REHAVETE KAPILACAK DURUMDA DEĞİLİZ"

"Rehavet kapılmayalım Tabii ki iş güç devam etmeli ama elimizden geldiğince devam edelim depremler devam ediyor arkadaşlar" diyen Mehmet Şef konuşmasında "Rehavete kapılacak durumda değiliz en azından bizim sahada gördüğümüz şey bu. Çok rehavetlik bir durum yok yapılacak daha çok iş var. Yüz ifademize gözlerimize bakarsanız ne demek istediğimizi anlarsınız. Burada hiçbir şey uzaktan göründüğü gibi değil" dedi.