MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Günlerdir afet bölgesinde olan Mehmet Şef "Hiçbir şey uzaktan göründüğü gibi değil" diyerek herkese seslendi: Rehavet kapılmayalım

Günlerdir afet bölgesinde olan Mehmet Şef "Hiçbir şey uzaktan göründüğü gibi değil" diyerek herkese seslendi: Rehavet kapılmayalım

21.02.2023 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Yalçınkaya günlerdir deprem bölgelerinde sahra mutfaklarında canla başla çalışıyor. Elinden gelenleri yapmaya çalışan Mehmet Şef "Hiçbir şey uzaktan göründüğü gibi değil" diyerek herkese seslendi. Ünlü şef "Rehavet kapılmayalım" dedi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki şiddetli deprem ve ardından Hatay'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremler ülkemizi sarstı.

Büyük yıkımlara ve can kayıplarına neden olab depremler sonrası MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkayada ekibini toplayıp afet bölgesinde sahra mutfağı kurdu.

Depremzedeler için kazan kazan yemekler pişiren Mehmet Yalçınkaya günlerdir afet bölgesinde. Mehmet Şef sosyal medyadan herkese seslendi.

ghjghjg

"REHAVETE KAPILACAK DURUMDA DEĞİLİZ"

"Rehavet kapılmayalım Tabii ki iş güç devam etmeli ama elimizden geldiğince devam edelim depremler devam ediyor arkadaşlar" diyen Mehmet Şef konuşmasında "Rehavete kapılacak durumda değiliz en azından bizim sahada gördüğümüz şey bu. Çok rehavetlik bir durum yok yapılacak daha çok iş var. Yüz ifademize gözlerimize bakarsanız ne demek istediğimizi anlarsınız. Burada hiçbir şey uzaktan göründüğü gibi değil" dedi.

İlginizi Çekebilir

Sitem etti! "Bin tane başvuru yapıp..."

Sitem etti! "Bin tane başvuru yapıp..."

 Sinirlerine hakim olamadı! "Ulan bir de televizyonda..."

Sinirlerine hakim olamadı! "Ulan bir de televizyonda..."

 Paylaşımları yüzünden tepki çekince... 'Para kazanmak zorundayız'

Paylaşımları yüzünden tepki çekince... 'Para kazanmak zorundayız'

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O sözler çıldırttı! "Sorumlulara soracaksınız bu soruları yiyorsa..."O sözler çıldırttı! "Sorumlulara soracaksınız bu soruları yiyorsa..."
Lütfü Savaş 'Afrika Prensi' diyerek paylaştı ünlü tarihçiden yanıt gecikmediLütfü Savaş 'Afrika Prensi' diyerek paylaştı ünlü tarihçiden yanıt gecikmedi
"Sorumlulardan biri de Lütfü Savaş!" deyip ekledi: "Bu dönem CHP'li olduğu için...""Sorumlulardan biri de Lütfü Savaş!" deyip ekledi: "Bu dönem CHP'li olduğu için..."
Anahtar Kelimeler:
deprem Mehmet Yalçınkaya Masterchef reha ele aktan

En Çok Okunan Haberler

Hatay'da iki büyük deprem! Ölü sayısı yükseldi

Hatay'da iki büyük deprem! Ölü sayısı yükseldi

'Şiddeti 9'a çıkacak' sözleri İstanbulluları düşündürüyor

'Şiddeti 9'a çıkacak' sözleri İstanbulluları düşündürüyor

Erdoğan ve Bahçeli Hatay'daki depreme böyle yakalandı!

Erdoğan ve Bahçeli Hatay'daki depreme böyle yakalandı!

Tek tek anlattı spiker de kendini tutamadı! 'Vay anasını'

Tek tek anlattı spiker de kendini tutamadı! 'Vay anasını'

Yarışmacılar depremi öğrenince yıkıldı!

Yarışmacılar depremi öğrenince yıkıldı!

Muhabirin sözleri çileden çıkardı! "Sorumlulara uzatamayacağınız mikrofonları..."

Muhabirin sözleri çileden çıkardı! "Sorumlulara uzatamayacağınız mikrofonları..."

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

En yakın arkadaşınız olmaya aday, en iyi tablet modelleriyle tanışın!

En yakın arkadaşınız olmaya aday, en iyi tablet modelleriyle tanışın!

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

"Kabin boy valizime nasıl daha çok eşya sığdırırım?" diyenler buraya!

"Kabin boy valizime nasıl daha çok eşya sığdırırım?" diyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.