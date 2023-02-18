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Günlerdir deprem bölgesinde olan MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya kararını verdi! Sosyal medyada takdir topladı

18.02.2023 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki şiddetli deprem, 10 ilde büyük yıkımlara ve can kayıplarına neden oldu. Tüm Türkiye yaraları sarmak için el ele verdi. Ünlü isimler yardımlar toplarken MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya da ekibini toplayıp afet bölgesinde sahra mutfağı kurdu. Depremzedeler için kazan kazan yemekler pişiren Mehmet Yalçınkaya son olarak yardımlara devam edeceklerini duyurduğu yeni bir paylaşım yaptı...

Günlerdir deprem bölgesinde olan MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya kararını verdi! Sosyal medyada takdir topladı

Tüm Türkiye merkez üssü Kahramanmaraş olan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından yaraları sarmak için mücadele ediyor. MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya da ilk günden beri afet bölgesinde kendi ekibi ile depremzeler için yemekler yapıyor. Paylaşımlarıyla gönülleri feth eden Mehmet Yalçınkaya son kararını açıkladı ve yine büyük takdir topladı...

'MasterChef Türkiye' ekibiyle birlikte depremzedelere ilk günden beri yardım eden Mehmet Şef, sosyal medya hesabı üzerinden son yaptığı paylaşımla afet bölgesindeki çalışmalarının devam edeceğini duyurdu.

''DÖNMÜYORUZ!''

Yalçınkaya yaptığı paylaşıma şu sözleri not düştü: "Dönmüyoruz! Kardeşlerimizi yalnız bırakamayız. 'MasterChef Türkiye' olarak mutfak kuruyoruz. Yarışmacılarımız ile yemek yaparak deprem bölgesinde olacağız."

Yalçınkaya, paylaşımında, "Yeni karargâhımız İslahiye. Malzemeler buraya geldi. Yeni yerimiz burası, İslahiye'de arkadaşlarımıza yemek yapacağız" ifadelerini de kullandı.

yalçınkaya paylaşım

SOSYAL MEDYADA TAKDİR TOPLADI

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın bu paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yapıldı. O yorumlardan bazıları şöyle;

  • Sizin gibi insanları görünce diyoruzki; Allahım şükür iyi insanlar hala var ve çok şükür sayınızda çok. Rabbim size ve sizin gibi tüm kalbi güzel insanların sayısını arttırsın ve sizlere güç kuvvet versin.

  • Allah sizden razı olsun bu soğukta, bunca acının yokluğun içinde oradaki kardeşlerimizin boğazından sıcak yemek geçmesine vesile olarak sadece karınlarını doyurmuyorsunuz, aynı zamanda yaralı gönüllerini de ısıtıyorsunuz.

  • Adam diye yazılır Mehmet Yalçınkaya diye okunur

  • İlk günden beri öyle güzel işler yaptınız ki göz yaşlarıyla izledik, dua ettik.

  • Sizin gibi kalbi yüreği güzel insanlara ihtiyacı var bu memleketin vatanın iyiki varsınız emeklerinize sağlık ayağınıza taş deymesin.

  • Allah razı olsun sizin gibi insanlar Allah başımızdan eksik etmesin biz de size dua ediyoruz Mehmet abiciğim.

  • Helal olsun şefim yaptıklarınızı bu ülke unutmayacaktır
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