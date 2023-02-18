Günlerdir deprem bölgesinde olan MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya kararını verdi! Sosyal medyada takdir topladı

Tüm Türkiye merkez üssü Kahramanmaraş olan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından yaraları sarmak için mücadele ediyor. MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya da ilk günden beri afet bölgesinde kendi ekibi ile depremzeler için yemekler yapıyor. Paylaşımlarıyla gönülleri feth eden Mehmet Yalçınkaya son kararını açıkladı ve yine büyük takdir topladı...

'MasterChef Türkiye' ekibiyle birlikte depremzedelere ilk günden beri yardım eden Mehmet Şef, sosyal medya hesabı üzerinden son yaptığı paylaşımla afet bölgesindeki çalışmalarının devam edeceğini duyurdu.

''DÖNMÜYORUZ!''

Yalçınkaya yaptığı paylaşıma şu sözleri not düştü: "Dönmüyoruz! Kardeşlerimizi yalnız bırakamayız. 'MasterChef Türkiye' olarak mutfak kuruyoruz. Yarışmacılarımız ile yemek yaparak deprem bölgesinde olacağız."

Yalçınkaya, paylaşımında, "Yeni karargâhımız İslahiye. Malzemeler buraya geldi. Yeni yerimiz burası, İslahiye'de arkadaşlarımıza yemek yapacağız" ifadelerini de kullandı.

SOSYAL MEDYADA TAKDİR TOPLADI

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın bu paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yapıldı. O yorumlardan bazıları şöyle;