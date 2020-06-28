MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Kültür Sanat
  4. Günlük Burç Yorumları (29 Haziran 2020 Pazartesi)

Günlük Burç Yorumları (29 Haziran 2020 Pazartesi)

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 28.06.2020 01:59 | Son Güncelleme

29 Haziran 2020 Pazartesi günlük burç yorumları; aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? 29 Haziran günlük burç yorumları; aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, akrep, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, yay, oğlak, kova ve balık burcunda günlük astroloji durumu nasıl olacak. Merak edilen günlük burçlar ve yorumları haberimizde.

Günlük Burç Yorumları (29 Haziran 2020 Pazartesi)

Günlük burçlarınızı okumadan seyahat hazırlığı yapmayın, ilişki adımları atmayın ve herhangi bir evrak imzalamayın. Farkında değiliz ama günlük burçlar hayatımızı o kadar güzel analiz ediyor ki...
29 Haziran 2020 Pazartesi günlük burç yorumları; aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? 29 Haziran günlük burç yorumları; aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, akrep, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, yay, oğlak, kova ve balık burcunda günlük astroloji durumu nasıl olacak. Merak edilen günlük burçlar ve yorumları haberimizde.

29 Haziran 2020 Pazartesi günlük burç yorumları

29 Haziran 2020 Pazartesi Koç Burcu Günlük Burç Yorumları

Günlük burç yorumunda koç burcunu neler bekliyor? Aile olmak, ailenizle iç içe yaşamak en büyük arzunuz. Ya da uzakta olanlar evlerini özlüyor olabilirler. Bugün ne yapmak isterseniz durmayın, istediğiniz her şeyi elde edebilecek güçte ve enerjidesiniz. Muhasebe konularına biraz ara verdiğiniz için bazı güzel fırsatları kaçırmanız olası. Sorunlarla yüzleşmekten kaçmamalısınız.

2020 TEMMUZ AYI AYLIK BURÇLARIN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

29 Haziran 2020 Pazartesi Boğa Burcu Günlük Burç Yorumları

Günlük burç yorumunda boğa burcunu neler bekliyor? Kendi evinizde ve sevdiğiniz birisiyle birlikteyseniz bu huzurun tadınız çıkaracağınız bir gün olacak. İlişkisi olmayan boğalar ise kendilerini güvende hissettirecek harika bir aşkı kısa bir sürede tadacaklar. İçinizde kocaman bir sıkıntı varsa çok kısa bir süre sonra o sıkıntının kaybolacağının müjdesini verelim.

29 HAZİRAN - 5 TEMMUZ 2020 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

#

29 Haziran 2020 Pazartesi İkizler Burcu Günlük Burç Yorumları

Günlük burç yorumunda ikizler burcunu neler bekliyor? Günlük rutinlerinizi ihmal ediyor olabilirsiniz. Bunları ertelemekten vazgeçerek hoş bir gün geçireceksiniz. İstediğiniz bazı şeyler yapmak için güzel bir gün. Bugün gökyüzü sizi destekliyor. Adım atmak için beklemeyin. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz, üreme organlarınızda sağlık sorunları olabilir.

2020 TEMMUZ AYI AYLIK BURÇLARIN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

29 Haziran 2020 Pazartesi Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumları

Günlük burç yorumunda yengeç burcunu neler bekliyor? Yengeç burçları bugün evlilik kararı alabilecek kadar kararlı ve çok sevdiğinin farkında. Bayramdan hemen önce bu kararı verebileceğiniz uzun bir ilişkiniz varsa ertelemeyin. Sevgilisi olmayan yengeçler ise büyük bir aşk için beklesinler. Kısa bir sürede aşk onları bulacak.

29 HAZİRAN - 5 TEMMUZ 2020 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

#

29 Haziran 2020 Pazartesi Aslan Burcu Günlük Burç Yorumları

#

Günlük burç yorumunda aslan burcunu neler bekliyor? Yeni bir aşk hatta hayatınızın en büyük aşkı ile tanıştınız ve haberiniz yok. En son tanıştığınız son bir ayda hayatınıza giren kişilere dönüp bakın. Terdinginlikleriniz çok yersiz, adım atmanın tam zamanı. Hayat sizin için çok güzel sürprizler ve gelecek hazırlarken bu ruh hali ile güzellikleri elinizden kaçırıyorsunuz.

2020 TEMMUZ AYI AYLIK BURÇLARIN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

29 Haziran 2020 Pazartesi Başak Burcu Günlük Burç Yorumları

#

Günlük burç yorumunda başak burcunu neler bekliyor? Sizi kısıtlayan düşüncelerinizin etkisinde kalıyor ardından farklı bir şey düşünerek sürekli kararsız kaldığınız bir gündesiniz. Bu aralar küçük seyahatlere çıkmak size iyi gelecektir. Bağlı olduğunuz yerlerden ayrılmak istemiyorsunuz ama yalnız kalmaya da ihtiyacınız var. Çevrenizdeki insanların söylemlerini dinlemeyin, yalnız kalın ve kendinizi yenileyin.

29 HAZİRAN - 5 TEMMUZ 2020 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

#

29 Haziran 2020 Pazartesi Terazi Burcu Günlük Burç Yorumları

Günlük burç yorumunda terazi burcunu neler bekliyor? Sevgili teraziler evlilik konusunda aceleci davranmayın. Eğer uzun süreli ilişkiniz var ise gözlemlerinizi çok iyi yapın ve öyle karar verin. Öfke ile kararlar alırsanız eğer hatalar yapacaksınız ve bu hataların geri dönüşü olmayacak.

2020 TEMMUZ AYI AYLIK BURÇLARIN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

29 Haziran 2020 Pazartesi Akrep Burcu Günlük Burç Yorumları

#

Günlük burç yorumunda akrep burcunu neler bekliyor? Aklınız maddi sebeplerden karışık olabilir. Aksiyon almak için çok geç değil. Aklınızda ortaklık ya da başkalarının kaynakları üzerinden para kazanmak gibi düşünceler var ise bu düşünceleri hayata geçirmek için harika bir gün. Eğer bugün planlarınızı ertelerseniz mutlaka bayram sonuna kadar bekleyin.

29 HAZİRAN - 5 TEMMUZ 2020 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

#

29 Haziran 2020 Pazartesi Yay Burcu Günlük Burç Yorumları

#

Günlük burç yorumunda yay burcunu neler bekliyor? Hassas ve eğlenceli yay burcu bugün itibari ile doğum günlerinizi kutlamaya başladılar bile. Gökyüzü ve evren tamamen senin yanında. Bugün ne yapmak istiyorsan mutlaka denemelisin. Eğer isteksiz ve enerjinizin azaldığını hissediyorsanız bu durum geçecektir.

2020 TEMMUZ AYI AYLIK BURÇLARIN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

29 Haziran 2020 Pazartesi Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumları

#

Günlük burç yorumunda oğlak burcunu neler bekliyor? Kendinizden emin olmadığınız, kendinizi rahat bırakmayıp sürekli sorguladığınız ve aklınızın karıştığı, kararsız bir gündesiniz. Bu dönem gökyüzü sizi desteklerken kararsız kalmak yerine tam tersi kendinize güvenerek güzel adımlar atmalısınız. Maddi olarak ortaklı işlere girmeyin eğer bir yatırım yapacaksanız mutlaka kendi adınıza alın.

29 HAZİRAN - 5 TEMMUZ 2020 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

#

29 Haziran 2020 Pazartesi Kova Burcu Günlük Burç Yorumları

Günlük burç yorumunda kova burcunu neler bekliyor? Çevrenizdeki insanları ve değer verdiğiniz insanları öyle güzel sahipleniyorsunuz ki değerinize deyim yerindeyse değer katıyorsunuz. Bugün de çok değerli hissedecek ve günü öyle geçireceksiniz. Bugün değerli ve pahalı bir şeyler almak isteyebilirsiniz. Özellikle maddi konularda bugün karar verirseniz çok güzel dönüşleri olacaktır.

2020 TEMMUZ AYI AYLIK BURÇLARIN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

29 Haziran 2020 Pazartesi Balık Burcu Günlük Burç Yorumları

#

Günlük burç yorumunda balık burcunu neler bekliyor? Bugün tüm duygusallığınız üzerinizde. Üstüne alacağınız bazı haberler tuzu biberi olacak daha da duygusal olacaksınız. Bulunduğunuz yerden ayrılmak istemeyebilir, konforlu bir yer dışında bir yere gitmek istemeyebilirsiniz. Çok hassas olduğunuz bir günde olduğunuz için inanlara kırılmayı pek düşünmeyin.

29 HAZİRAN - 5 TEMMUZ 2020 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAjda Pekkan: Daha üretken oldumAjda Pekkan: Daha üretken oldum
Balık burcu aylık burç yorumu Temmuz 2020 Balık burcu aylık burç yorumu Temmuz 2020
Demet Özdemir Survivor'a damga vurdu!Demet Özdemir Survivor'a damga vurdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tartışma alevlendi! Cem Yılmaz'dan yeni tweet

Tartışma alevlendi! Cem Yılmaz'dan yeni tweet

Ailesine yardım için geldi! 42 kişi karantinaya alındı

Ailesine yardım için geldi! 42 kişi karantinaya alındı

YKS'de soru kitapçığını sosyal medyada paylaşmıştı! Gözaltına alındı

YKS'de soru kitapçığını sosyal medyada paylaşmıştı! Gözaltına alındı

7 tabut yan yana... Sinir krizi geçirdiler

7 tabut yan yana... Sinir krizi geçirdiler

Sosyal medyada gündem oldu! 'Parodi sandım, haber bülteniymiş'

Sosyal medyada gündem oldu! 'Parodi sandım, haber bülteniymiş'

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

26 Haziran Cuma günlük burç yorumları

26 Haziran Cuma günlük burç yorumları

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

24 Haziran Çarşamba günlük burç yorumları

24 Haziran Çarşamba günlük burç yorumları

Günlük Burç Yorumları (23 Haziran 2020 Salı)

Günlük Burç Yorumları (23 Haziran 2020 Salı)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlük Burç Yorumları (28 Haziran 2020 Pazar)

28 Haziran 2020 Pazar günlük burç yorumları

Balık burcu Temmuz 2020 aylık burç yorumu (20 Şubat - 20 Mart)

Balık burcu aylık burç yorumu Temmuz 2020

Kova burcu Temmuz 2020 aylık burç yorumu (23 Ocak - 19 Şubat)

Kova burcu aylık burç yorumu Temmuz 2020

Oğlak burcu Temmuz 2020 aylık burç yorumu (21 Aralık - 20 Ocak)

Oğlak burcu aylık burç yorumu Temmuz 2020

Yay burcu Temmuz 2020 aylık burç yorumu (23 Kasım - 21 Aralık)

Yay burcu aylık burç yorumu Temmuz 2020

Akrep burcu Temmuz 2020 aylık burç yorumu (23 Ekim - 21 Kasım)

Akrep burcu aylık burç yorumu Temmuz 2020

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.